Наймолодшому із повернутих дітей було лише 2 роки. Також в Україну вдалося повернути 18-річну сироту.

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Додому повернули 5 українських дітей

Очільник Херсонської ОВА зазначив, що повернення українських дітей з окупації – це робота, яка ні на мить не припиняється. І ось вже цього дня знову є радісні новини.

Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті. Найменшому з малюків – 2 роки. Тож всі його спогади – це лише жахи окупації…

– розповів Прокудін.

Він також запевнив, що зараз діти й дорослі у безпеці, з ними працюють психологи та лікарі. Глава Херсонської області подякував організації Save Ukraine, яка допомагає виїхати сім'ям з тимчасово окупованої території на вільну землю.

Раніше Україна змогла повернути на батьківщину 10 дітей