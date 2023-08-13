16-річна Ілона з братом проживали на півдні Херсонської області. Дітям довелося півтора року просидіти в укритті, щоб їх не депортували окупанти.

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Як вдалося врятувати українських дітей

Дівчинка розповіла, що коли потрапила на підконтрольну Україні територію, вона розплакалась.

З самого початку війни я так хотіла, щоб вони (ЗСУ – 24 Канал) прийшли, але прийшла я сама. Бачу першого військово українця і починаю плакати. Він питає в мене: "чому ти плачеш?". А я кажу: "тому що я в Україні",

– сказала Ілона.

Ілона розповіла, що під час окупації вона нікуди не могла їздити. Адже тато переживав, що росіяни можуть її зґвалтувати чи вбити. Та й дитячих розваг в окупації немає – діти навіть не грають у футбол.

Вибратися з окупації дітям допомогли активісти фонду Save Ukraine. Засновник фонду Микола Кулеба розповів, що коли Ілона з братом втратили батьків, постала небезпека, що дітей можуть депортувати. А повернути дітей-сиріт набагато складніше, тому що окупанти призначають їм "представників" та прилаштовують у прийомні родини. І забрати потім таких дітей дуже важко – ніякі домовленості не діють.

Довідка. Росіяни вбили в Україні 500 дітей. Більш ніж 1 597 українських дітей постраждали через повномасштабну збройну агресію Росії.