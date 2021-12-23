Червона зона

Тільки дві області залишились у цій зоні: Волинська та Запорізька. У них критичний коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Втім, ситуація почала покращуватись.

Увага В Україні понад 14,5 мільйона людей вакцинували проти COVID-19

Жовта зона

Зараз майже вся країна в жовтій зоні.

Від сьогодні до жовтої зони перейшли Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.

Показники захворюваності

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис.населення, станом на 22 грудня по країні складає 257 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності – 515 на 100 тисяч населення.

Показники госпіталізації

Станом на 22 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 32,6, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. В Києві рівень госпіталізацій складає 28,8 на 100 тисяч населення.

Важливо! Тобто показник рівня госпіталізацій не перевищено в жодній області. Також у жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.

По країні цей показник складає 27,3% при визначеному граничному рівні у 65%. В столиці показник завантаженості ліжок з киснем складає 26,2%.

Епідеміологічні показники в областях / Інфографіка МОЗ