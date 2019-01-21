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      Україна отримала заманливі пропозиції від "Газпрому" та Європейської комісії щодо газу

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      Зустріч щодо газових питань України, Росії та ЄС: заяви української сторони
      Зустріч щодо газових питань України, Росії та ЄС: заяви української сторони / Соцмережі

      У Брюсселі завершилася тристороння зустріч щодо газових питань за участю представників України, Росії та Європейського Союзу. За підсумками зустрічі, українська сторона зробила кілька важливих заяв.

      Міністр закордонних справ Павло Клімкін, зокрема, зазначив, що під час зустрічі "Газпром" запропонував продовжити чинні контракти з НАК "Нафтогаз України", що наразі діють до 2019 року, навіть без проведення будь-яких консультацій, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Скільки Україна заплатила за газову залежність від Росії: у "Нафтогазі" оприлюднили суму

      Водночас очільник українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що Україна є готовою підписати угоду про транзит згідно з європейськими правилами, які країна імплементує в українське газове законодавство.

      Крім того, голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв переконує, що наприкінці заходу Україна отримала пропозицію про можливі обсяги та терміни контракту на транзит газу після 2019 року.

      "Ми дякуємо за пропозицію, яку команда пана Мароша Шефчовича (віце-президент Європейської комісії) зробила під кінець цих переговорів. Це певна початкова точка відліку, яку ми точно будемо розглядати. Ми вперше її почули, вперше її отримали. Сподіваюся, що у найближчі два місяці у нас буде час обговорити це як у "Нафтогазі", так і з акціонером", – зауважив він.

      Нагадаємо, раніше посол Чехії з особливих доручень у справах енергетичної безпеки Вацлав Бартушка, що Росія та Україна наближаються до нового конфлікту щодо транзиту газу через територію України напередодні 2020 року. 

      Що відомо про складні стосунки "Нафтогазу" із "Газпромом"? 28 лютого 2018-ого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський"Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

      Та менше з тим – нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту 2,56 мільярда доларів та більше ніж 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. В гривневому перерахунку сума складає понад 220 мільярдів.

      Міністерство юстиції заявило, що вже реалізувало перші боргові стягнення. Розпочали ж з українських активів. Всього таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та в Мін'юсті говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.

      За рішенням Стокгольмського арбітражу від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був зазначений як головний арбітр конфліктів та суперечок. Рішення цієї інстанції вступило в силу ще 28-го лютого 2018 року. Та до цього часу "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.

      Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб постачати газ іншим країнам в обхід України.

      як розгортається газовий конфлікт між україною та росією:
      Теги: Новини України Україна – Росія Газовий конфлікт Новини Росії Нафтогаз Газ Газпром Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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