Добова статистика вакцинації
Впродовж доби щеплення проти COVID-19 отримали 106 362 людини. Зокрема, першу дозу – 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей. Крім того, додаткову дозу отримали 670 людей, ще 13 056 людей – бустерну дозу.
Актуально Знову зростання: в Україні за добу понад 7 тисяч випадків COVID-19
Щеплення проводили 890 мобільних бригад з імунізації, 3 258 пунктів щеплення та 441 центр вакцинації населення.
Використовували чотири препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 75 770 щеплень,
- Sinovac (CoronaVac) – 2 2218,
- Moderna – 5 502,
- AstraZeneca – 2 872.
Загальні темпи вакцинальної кампанії
Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплено 14 875 716 людей:
- з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей,
- отримали дві дози – 14 098 896 людей,
- отримали додаткову дозу – 7 339 людей,
- бустерну дозу – 41 141 людина.
Загалом проведено 29 023 090 щеплень.
Важливо МОЗ змінило терміни відсторонення працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації
Додаткова доза / Інфографіка 24 каналу