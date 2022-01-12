Добова статистика вакцинації

Впродовж доби щеплення проти COVID-19 отримали 106 362 людини. Зокрема, першу дозу – 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей. Крім того, додаткову дозу отримали 670 людей, ще 13 056 людей – бустерну дозу.

Актуально Знову зростання: в Україні за добу понад 7 тисяч випадків COVID-19

Щеплення проводили 890 мобільних бригад з імунізації, 3 258 пунктів щеплення та 441 центр вакцинації населення.

Використовували чотири препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 75 770 щеплень,

Sinovac (CoronaVac) – 2 2218,

Moderna – 5 502,

AstraZeneca – 2 872.

Загальні темпи вакцинальної кампанії

Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Відтоді щеплено 14 875 716 людей:

з них отримали першу дозу – 14 875 714 людей,

отримали дві дози – 14 098 896 людей,

отримали додаткову дозу – 7 339 людей,

бустерну дозу – 41 141 людина.

Загалом проведено 29 023 090 щеплень.

Увага! За даними МОЗ, повністю вакциновані люди мають на 65% менший ризик госпіталізації при інфікуванні ним, ті, хто отримав бустерну дозу – на 81%.

Важливо МОЗ змінило терміни відсторонення працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації



Додаткова доза / Інфографіка 24 каналу



Бустерна доза / Інфографіка 24 каналу