Суточная статистика вакцинации

За сутки прививки против COVID-19 получили 106 362 человека. В частности, первую дозу – 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек. Кроме того, дополнительную дозу получили 670 человек, еще 13 056 человек – бустерную дозу.

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Прививку проводили 890 мобильных бригад по иммунизации, 3 258 пунктов прививки и 441 центр вакцинации населения.

Использовали четыре препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 75 770 прививок,

Sinovac (CoronaVac) – 2 2218,

Moderna – 5 502,

AstraZeneca – 2 872.

Общие темпы вакцинальной кампании

Старт вакцинации против COVID-19 в Украине прошел 24 февраля 2021 года. С тех пор привито 14 875 716 человек:

из них получили первую дозу – 14 875 714 человек,

получили две дозы – 14 098 896 человек,

получили дополнительную дозу – 7 339 человек,

бустерная доза – 41 141 человек.

В общей сложности проведено 29 023 090 прививок.

Внимание! По данным Минздрава, полностью вакцинированные люди имеют на 65% меньший риск госпитализации при инфицировании им, получившие бустерную дозу – на 81%.

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Дополнительная доза / Инфографика 24 канала

Бустерная доза / Инфографика 24 канала