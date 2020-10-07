Українські митці готують масштабний десятигодинний онлайн-концерт "Ковчег Україна".

На одній сцені вперше виступлять молодіжний симфонічний оркестр, "ДахаБраха", чоловіча капела "Дударик", "Курбаси" й "Хорея Козацька". Співініціатор і керівник проєкту – знана диригентка Оксана Линів.

"Вони у такій атмосфері перебувають вже два тижні. Потім повертаються додому, у свої школи й училища вже зовсім іншими людьми. Це незабутній досвід дійсно на все життя. Вони будуть мріяти повернутись в цей проєкт", – розповіла диригентка, співініціаторка фестивалю "Ковчег Україна" Оксана Линів.

Для багатьох музикантів така співпраця стала експериментом. Манеру свого виконання змінив гурт "ДахаБраха". У подібному проєкті вони грають вперше.

Проєкт "Ковчег Україна" об'єднає в одному концерті десять століть нашої музики. Будуть і класика, і традиції, Скорик та Бортнянський, архаїчні колядки й духовні пісні. Співатиме також поліська 85-річна етноспівачка Домініка Чекун.

Долучився і поет Сергій Жадан. Каже, що разом з "ДахоюБрахою" писали слова й музику своєрідного гімну проєкту.

"Це історія про те, як ковчег пливе бурхливими хвилями океану, як повертається птах. Він несе гілку, в нас — вишню. Це ознака того, що є земля і це наша земля текст про пошук себе, шлях до себе, пошук щастя в цьому світі", – письменник Сергій Жадан.

Державний культурний фонд підтримав проєкт та виділив понад 5 мільйонів гривень.

Я успадкувала цей біль і страх, що ми втратимо свою ідентичність від бабці. Вона дала мені таку ініціацію. У нас симфонічний оркестр, два хори, 20 солістів, 40 тонн сценічних конструкцій і всі перлини української музичної спадщини,

– поділилась культурна менеджерка проєкту Ярина Винницька.

Онлайн-концерт відбудеться 24 жовтня. Артисти впродовж десяти годин гратимуть зі сцени львівського палацу Довженка, а глядачі бачитимуть їх зі своїх екранів.