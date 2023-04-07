Командир батальйону Кирило Верес розповів, що сама позиція не була важливою, але якби ворог просунувся трохи далі, то це було б критично. Спочатку очікували, що загарбників буде максимум 10 осіб, однак їх виявилось утричі більше.

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Як проходив бій

Українські танки повинні були наблизитись впритул до позицій росіян. Оскільки ворог замінував територію, то танкісти мусили виїхати у відкриту місцевість.

Українські танкісти штурмують позиції ворога: дивіться відео

Екіпаж танку Т-72 "Сокіл" штурмував позиції загарбників. Після вражаючих вогневих ударів танк поїхав просто в окопи, аби задавити противника.

Таким чином українські воїни знешкодили майже 30 окупантів. Після того, як ці позиції зайняв 3-й батальйон 54 ОМБр, вони викопали вагнерівця, який дивом вижив, пролежавши під землею 20 годин.

Окупант поділився враженнями

Українські воїни взяли в полон вагнерівця і запитали, які у нього відчуття після українського танку.

Блискучі,

– відповів загарбник.

Він також розповів, що на ці позиції постійно приходили нові групи. Ті, хто вибігав з окопів, потрапляли на міни та гинули.

Актуальні втрати ворога

Станом на 7 квітня кількість ліквідованих загарбників сягнула 177 110 осіб. Лише за останню добу знищили ще 480 ворогів.

Варто додати, що окрім особового складу, окупанти також втрачають багато військової техніки в Україні. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували: