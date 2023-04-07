Командир батальона Кирилл Вересс рассказал, что сама позиция не была важной, но если бы враг продвинулся немного дальше, то это было бы критично. Сначала ожидали, что захватчиков будет максимум 10 человек, однако их оказалось втрое больше.

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Как проходил бой

Украинские танки должны были приблизиться вплотную к позициям россиян. Поскольку враг заминировал территорию, то танкисты должны были виехать на открытую местность.

Украинские танкисты штурмуют позиции врага: смотрите видео

Экипаж танка Т-72 "Сокол" штурмовал позиции захватчиков. После поразительных огневых ударов танк поехал прямо в окопы, чтобы задавить противника.

Таким образом, украинские воины обезвредили почти 30 окупантов. После того, как эти позиции занял 3-й батальон 54 ОМБр, они выкопали чудом выжившего вагнеровца, пролежав под землей 20 часов.

Оккупант поделился впечатлениями

Украинские воины пленили вагнеровца и спросили, какие у него ощущения после украинского танка.

Блестящие,

– ответил захватчик.

Он также рассказал, что эти позиции постоянно приходили новые группы. Выбегавшие из окопов попадали на мины и погибали.

Актуальные потери врага

По состоянию на 7 апреля количество ликвидированных захватчиков составило 177 110 человек. Только за последние сутки уничтожили еще 480 врагов.

Стоит добавить, что кроме личного состава оккупанты также теряют много военной техники в Украине. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали: