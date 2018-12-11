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      Українські розробники створили килимок, який визначає вагу та наявність товару в магазині

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      Українські розробники створили килимок, який безпомилково визначає наявність та вагу товару
      Українські розробники створили килимок, який безпомилково визначає наявність та вагу товару / 24 канал

      Серйозним кроком на шляху всеохопної діджиталізації торгівлі можуть стати "розумні" полиці, які самі визначатимуть наявність і кількість товару на них та вчасно сигналізуватимуть про необхідність його поповнення або оновлення. Новаторське рішення запропонували українські розробники.

      У сучасному хайтек-світі існують магазини, у яких немає ні кас, ні продавців. 

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      Унікальна розробка ShelfMate

      ShelfMate – смарт-килимок, який дає змогу виробникам віддалено контролювати наявність свого продукту на полицях магазинів. Він не лише безпомилково визначає вагу товару, а й у реальному часі стежить за важливими параметрами середовища.

      Розумний килимок, що може визначити вагу і наявність товару
      Розумний килимок, що може визначити вагу і наявність товару

      Ми ставимо на килимок товар, блок управління відправляє інформацію, яка вага товару. Потім дані потрапляють на сервер, де ми можемо аналітичними методами відстежувати, чи є наявний товар в магазині,
      – сказав засновник стартапу Peoplemeter Сергій Глієвий.

      За словами керівника напряму діджиталізації в комерції і маркетингу МХП Констянтина Вербато, цей товар може змінити ринок мерчендайзингу. "Цей килимок допомагає визначити наявність товару на полиці в будь-якій точці світу онлайн. Я можу, сидячи в Києві, відстежувати, чи є у мене товар у Дубаї", – додав він.

      Українські розробники стали переможцями Акселератора МХП
      Українські розробники стали переможцями Акселератора МХП

      Українці стали переможцями Акселератора

      Розумний килимок – проект команди Peoplemeter, – став переможцем MHP accelerator, підсумки якого агрохолдинг разом з RadarTech і Agrohub підвели цього літа. Розробка з претензією на маленьку революцію у сфері торгівлі отримала найвищу оцінку серед понад 180-ти учасників.

      Ми побачили, що у хлопців "горять очі". По-друге, це – реальний стартап, а ідея народилася в гаражі. Якщо ви придумали ідею і вона вам сподобалася – перевірте її на ринку. Ми цей продукт робили разом, модернізували його та перевіряли в реальних умовах,
      – заявив Констянтин Вербато.

      Крім головного призу – інвестиції на суму 300 тисяч гривень, команда-переможець отримала щось набагато важливіше – експертну оцінку своєї ідеї та практичну підтримку в її реалізації для виходу на ринок. А потрібно було для цього, зізнається Сергій, не так уже й багато: "Працювати, працювати, і ще раз – працювати. Почніть щось робити і зробіть, а тоді прийде успіх".

       

      Теги: Новини України Гордість України
      Джерело: 24 канал
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