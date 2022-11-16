Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров плекає свою армію та щороку збільшує чисельність власного війська найманців-убивць. Російські ЗМІ повідомляють, що до "військово-патріотичного виховання" Кадиров залучає уже навіть неповнолітніх.

Читайте також Армії Пригожина та Кадирова створювали для придушення повстань в Росії, – ГУР

У Чечню уже прибули 200 "важких" підлітків з окупованих регіонів

Загально відомий факт, що пубертатний період є одним із найважчих з етапів становлення людини в її ментальному розвитку. Саме тому часто можна почути формулювання, на зразок, "він є проблемним підлітком". У всіх країнах цивілізованого світу – це розуміють та намагаються якось гуманно та м'яко вплинути на процес перевиховання, однак у державі-терористці використовують найбільш "крайні методи".

Медіа ворожої держави зазначають, що Рамзан Кадиров відкрито заявив, що до нього в Чечню прибуло 200 "проблемних неповнолітніх".

У Чечню прибули 200 важких підлітків із різних регіонів Росії, зокрема з квазіутворень "ДНР" і "ЛНР" — там із ними проводитимуть профілактичні роботи "з метою військово-патріотичного виховання",

– пишуть ЗМІ, посилаючись на Кадирова.

Зазначається, що ці діти перебувають на обліку у правоохоронних органах. У Чечню їх відвезли у рамках однієї з офіційних, федеральних програм "Підлітки Росії". Неповнолітні уже відвідали Російський університет спецсил та прилеглий полігон та, вочевидь, багато наслухались про "велич російської армії".

Як Росія краде українських дітей

Нещодавно джерела у спецслужбах розповіли 24 Каналу про те, що окупанти, тікаючи з Херсона, вивезли зі собою не лише майно, але і справжніх дітей. Силовики повідомляють, що неповнолітні перебувають в одному з пансіонатів міста Бердянська, що на Запоріжжі.

Наразі невідомо, скільки саме дітей викрали загарбники начебто "для оздоровлення" та що розказують малечі у своїх "таборах".

Варте уваги – якою буде наступна поразка Росії: дивіться відео