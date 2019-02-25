Українці купують по три кілограма золота на тиждень

За 2018 рік українці купили понад 131 кілограм золотих злитків. Якщо поділити це на кількість тижнів у році, то виходить що дорогоцінний метал купують по три кілограми на тиждень. Такі цифри оприлюднив один з найбільших банків України – "Приватбанк".

Зазвичай клієнти купують у банку класичні 100-грамові злитки, повідомили у прес-службі "Приватбанку".

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Керівник управління банківських металів "Приватбанку" Максим Бродян сказав, що також купують і колекційні подарункові злитки від 1 грама до тройської унції.

Що таке тройська унція?Тройська унція – це спеціальна одиниця вимірювання, яку використовують для визначення маси дорогоцінних металів (золота, срібла, паладію, платини тощо) та каміння. Крім того, її застосовують і в інших галузях, наприклад, в косметології для вимірювання ваги особливо коштовних інгредієнтів. Маса тройської унції дорівнює 31,1034768 грам.

За прогнозами світових аналітиків, ціна на золото вже 2019 року може досягти позначки 1450-1500 доларів за тройську унцію. Наразі ціна ж ціна складає 1300-1320 доларів за тройську унцію.

Варто зазначити, що банк продає золоті злитки через Центри банківських металів у Києві, Дніпропетровську, Краматорську, Запоріжжі, а також через мережу центрів обслуговування VIP-клієнтів по всій Україні.



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До слова, з 18 грудня 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, націоналізував цей банк. Після цього, у червні 2018 року НБУ подав судовий позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань за наданим у 2016 році особовим поручительством по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками.

Оскільки всі спроби НБУ врегулювати питання погашення Коломойським заборгованості за кредитами виявилися безуспішними, центробанк 18 грудня 2018 року подав у першу інстанцію суду Республіки й кантону Женеви позов проти Коломойського на загальну суму 6,64 мільярда гривень.