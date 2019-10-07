Уничтожили медицину, обнесли полуостров колючей проволокой и "сезон туристов": новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Если бы уехать было легко, Крым бы уже давно опустел".

1. Оккупанты заявили, что "будут развивать добычу" газа на украинском шельфе оккупированного ими Крыма. Воровать и грабить, воровать и грабить, воровать и грабить – это суть россии. Отмечу, что в конце сентября сами оккупанты заявляли, что возобновление масштабной добычи нефти и газа в Крыму нецелесообразна и может навредить экологии региона.

2. 06 октября в с. Изумрудном Джанкойского района оккупированного полуострова на ставке прошли соревнования среди детей на Кубок Крыма по гребле на байдарках и каноэ. Все бы ничего, но соревнования проводились под строгим надзором ряженых кизяков. Без них теперь никуда…

06 октября в с. Изумрудном Джанкойского района оккупированного полуострова на ставке прошли соревнования среди детей на Кубок Крыма по гребле на байдарках и каноэ. Все бы ничего, но соревнования проводились под строгим надзором ряженых кизяков. Без них теперь никуда... pic.twitter.com/u8QtITiRMI — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 7. října 2019

3. Окупована Євпаторія. Залізничний вокзал кацапня для затишку прикрасила колючим дротом. Буде корисним для депортації вати на історичну батьківщину, щоб не розбігалися при завантаженні в вагони.

Окупована Євпаторія. Залізничний вокзал кацапня для затишку прикрасила колючим дротом. Буде корисним для депортації вати на історичну батьківщину, щоб не розбігалися при завантаженні в вагони. pic.twitter.com/Bz60D2nKbz — Крымская Жужелица (@crimea2042) 6. října 2019

4. Смертоносной спиралью Бруно и заборами обзавелся и пляж в оккупированном россией Форосе.

Форос

Как же прекрасно сейчас в Крыму!

вот прям непередаваемо! pic.twitter.com/mGLOpvNmWW — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 7. října 2019

5. Жители Севастополя обсуждают все новые и новые заборы: "Добро пожаловать в Севастополь. Хочу задать один вопрос: зачем? За всю историю Севастополя не было ни одного теракта и т.д.". На это сообщение получен исчерпывающий ответ: "Пока россия не пришла, было все тихо и спокойно. А как пришла россия, сразу все стало заборами".

Форос

Как же прекрасно сейчас в Крыму!

вот прям непередаваемо! pic.twitter.com/mGLOpvNmWW — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 7. října 2019

6. Да, это нормально. И к педиатру две недели – нормально. И с марта талон ждать в октябре – нормально. Россия уничтожила медицину Крыма под свои стандарты: "С 7 утра пытаемся записать через инет ребенка к зубному на Ленина 22.

Пишут: нет талонов. Это нормально?", – спросил житель Севастополя и получил ответы: "Прозрели? Запись к участковому педиатру за две недели не смущает?", "Это еще цветочки. Я от терапевта с марта месяца жду талон на узи почек, и направление к узкому специалисту не дают. Говорят, на полгода запись. Кабздец!!!", "Врачей сейчас не хватает! Ясен пень, что и талонов мало!", "Тоже не можем записаться – нет талонов и все. Уже 3 дня с 7 утра мониторю. В регистратуре сказали записываться по интернету", "Да, нормально) все же для людей", "Каждый день в 6:50-7:00 выкладывают талоны, нужно сидеть, высматривать", "Я к окулисту не могу 3 месяца записаться. Такое ощущение, что всему городу надо сразу к окулисту. Никогда нет талонов", "На Ленина записаться нереально. Ни через интернет, ни через колцентр. На Корчагина без проблем. Звонишь с 8 в колцентр – талонов уже нет. Говорят, в 7 утра выкладывают в интернете. Захожу в 7 – талонов нет. И так уже месяц", "Просто талоны, которые выкладывают на неделю вперед, разлетаются в течение нескольких секунд. И, к сожалению, там все хорошие врачи поувольнялись".

Если лишить народ врачей,это стимулирует в нем находчивость!(анонимный рашен чиновник)

Севастополь

медицинский квест"охота на талончик" pic.twitter.com/cQkZRodQFY — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 7. října 2019

7. В детской поликлинике Ялты тоже сильно покращилось: "Скажите, все ли дозваниваются в детскую поликлинику? Целый день занято, как будто трубку сняли. Бесконечно набирали. Анонимно, пожалуйста".

Ответы: "Товарищи, они перешли на эту новую систему записи к терапевтам, а записаться невозможно. Нужно каждый день всем мамам звонить или писать жалобы в министерство здравоохранения. Пусть повлияют на них и заставят работать", "По 1,5 часа с утра невозможно дозвонится, врача вызвать, еще и трубку снимают и говорят: подождите… в итоге кладут", "Мы тоже не можем дозвониться сегодня с самого утра. И вот что делать, мать их! Идти без всяких записей, что ли?", "Никто не дозванивается! А чего анонимно? Боитесь чего?", "А чего анонимно? Б*ять, что же с вами сделали оккупанты!!! А медицина – как вы и хотели, теперь вся российская. Вы держитесь, зато мечта "умереть в россии" сбудется! Вы о детях думали, когда на этот оккупендум голосовать ходили? Теперь наслаждайтесь "русским миром"!". Последнее сообщение ватные модераторы уже удалили – чтобы скрепы не пошатнулись. Но с этим справляется суровая реальность.

Крым. В детской поликлинике оккупированной Ялты сильно покращилось. Последнее сообщение ватные модераторы уже удалили - чтобы скрепы не пошатнулись. Но с этим справляется суровая реальность pic.twitter.com/dlxQtwqTsU — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 7. října 2019

8. Туристов в Крыму обычно считают по осени. Но с обнародованными оккупантами цифрами что-то явно не так. Жители Крыма комментируют "6,6 млн туристов", которых уже "насчитали" оккупанты: "На сезоне никто не заработал. Нагнали неплатежеспособных туристов для картинки. Сейчас население поймет, что с голой задницей на зиму осталось, и будет весело", "При Украине туристы платили от 50 до 150 долларов, в зависимости от месяца. Сейчас же россиянские нищеброды не платят и жрут Доширак", "Да, при Украине зарабатывали все… Даже самый пассивный мог что-то отложить на зиму", "Этот сезон стал худшим за последние 3 года. Мост не помог", "Дели на два!", "-35% от прошлого года турпоток". Прочтите больше сообщений и посмотрите фотографии.

9. Понаехавший Мухаммад поинтересовался, есть ли в Крыму Вестерн Юнион. Ответы не заставили себя ждать: "Крым – это край не для неженок, тут может выжить только настоящий мужик", "С деньгами", "С деньгами любой дурак может", "Нет цивилизации на этой территории", "Увы и ах! Хех… То ли еще будет. Вернее, не будет", "Против нас демократию ввели – с 2014 нет".

Крым. Понаехавший Мухаммад поинтересовался, есть ли в Крыму Вестерн Юнион. Ответы не заставили себя ждать pic.twitter.com/wPysGVqNJB — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 7. října 2019

10. Художница из Евпатории Ксения Симонова заняла третье место в британском талант-шоу. До этого она в Штатах принимала участие, представляя Украину. В общем, ватница продолжает колесить по миру как гражданка Украины, с паспортом Украины. Не растерялась. Поняла, что с аусвайсом мало что светит.

P.S. Сегодня ватные админы почти всех крымских групп опубликовали поздравления в честь Дня рождения бесчестного путина. Почти под всеми такими постами начались словесные перепалки между желающими отправить луноликого на пенсию или в могилу и свидетелями вставания с колен. Запоребрики всем недовольным предлагали "выметаться из русского Крыма". На одно из таких предложений житель оккупации ответил: "Если бы уехать было легко, Крым бы уже давно опустел". А до оккупации полуостров называли Жемчужиной Украины…

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