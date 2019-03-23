Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту

Вільному обігу антибіотиків в Україні вже скоро покладуть край. За цю проблему взявся уряд й там попереджають, що вже незабаром протимікробні препарати в аптеці можна буде купити лише за рецептом від лікаря.

Зазвичай будь-які заборони від уряду – це дуже погано. Адже наших чиновників хлібом не годуй, а дай щось зарегулювати так, щоб у простого українця потому голова йшла обертом, як і де всі ті дозволи потому отримувати. Але в даному випадку уряд вчиняє абсолютно правильно. Я навіть засумнівався спочатку чи дійсно уряд Гройсмана таке робить. Але потім згадав, що там серед притомних є Уляна Супрун – і все стало на свої місця.

Отже, незабаром українці не зможуть самі собі призначити антибіотик. Для цього попередньо доведеться йти до лікаря, і вже він вирішуватиме чи дійсно антибіотик людині потрібен. Чому це важливо? Тому що антибіотиком українці лікують усе підряд, навіть те, що точно не потребує цього надзвичайно потужного медичного препарату.

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Можна подумати – ну і грець з ними, з тими дурнями, якщо їм шкода витратити годину на візит до лікаря, натомість зовсім не шкода витрачених грошей за можливо непотрібний антибіотик, який до того ж шкодить організму. Руйнівну дію потужного лікарського препарату пізніше потрібно нейтралізувати й відновлювати постраждалий кишково-шлунковий тракт.

Але проблема в іншому. Українці бездумного й регулярно отруюють себе антибіотиками та вживають їх при найпростішій застуді, що стає причиною звикання організму до препаратів. Коли антибіотик дійсно стає потрібен, у критичній ситуації чи при серйозній хворобі, – виявляється неефективним. Просто не діє, адже в людського організму та в бактерій, що живуть у ньому мільйонами, до антибіотику виробився небажаний імунітет. А в результаті виходить так, що небезпечні мікроби та бактерії, які ще вчора можна було б нейтралізувати антибіотиком, виявляються до нього нечутливими і... вбивають по 700 тисяч людей на рік.

Серед лікарів це явище називають супербактеріями. Дослідження показують, що незабаром на планеті будуть помирати по 10 мільйонів людей на рік – і це через неконтрольоване вживання антибіотиків.

Звісно, в цивілізованих країнам цим питанням давно вже переймаються, а вільний продаж антибіотиків заборонений. Добре, що розуміння цієї проблеми дійшло зрештою і до наших чиновників. Проте, навіть якщо ви не зловживаєте на власний розсуд антибіотиками все ж перебуваєте у зоні ризику.

Ніхто не застрахований...

Виявляється, що м'ясо, яке дозволено в Україні до продажу буквально нашпиговане неймовірною кількістю антибіотиків. Їх бездумно колять своїм тваринам фермери та селяни, які вирощують худобу на продаж. Вони так себе страхують від того, щоб худоба раптом не захворіла і не втратила дорогоцінну вагу. А ми з вами, купуючи потому це м'ясо, – разом із тваринним білком отримуємо і величезну порцію непотрібних нам антибіотиків, які у нас в організмі постійно накопичуються. Тобто у вас також може бути непрошений імунітет до мікробів та бактерій, і захищені від цього хіба що українці-вегетаріанці, які не вживають м'яса.

Я, скажімо, дуже люблю стейки на грилі і не надто люблю броколі. Але коли трохи заглибився в цю тему і дізнався, що з кожним спожитим шматком м'яса додаю собі шанс стати нечутливим до антибіотиків – подумав, що може таки варто хоча б спробувати побути вегетаріанцем? Але тоді мене почне турбувати проблема генно-модифікованої сої. Якесь замкнене коло…

Повернусь все ж до позитивного. Уряд Гройсмана прийшов мені на допомогу (ви ж пам'ятаєте, це не Гройсман, а Супрун насправді) – хоче якось обмежити використання антибіотиків і в тваринництві. Як це зробити поки там не знають, лише готуються опрацьовувати це питання. Але й так добре, адже на броколі я довго не протягну.

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