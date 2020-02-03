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      В американському університеті стрілок вбив двох людей

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      В університеті A&M сталася стрілянина, загинули 2 людей / easttexasradio.com

      На території кампусу американського університету A&M у штаті Техас сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

      Третього потерпілого забрали до лікарні, повідомляє університет у своєму твіттері.

      До слова: Другий напад із ножем на перехожих у Європі за день: цього разу атакувала жінка – її підстрелили

      Поліцейські розмістилися по території всього кампусу, зокрема, у ключових пунктах збору людей. Все для того, аби ті залишалися у безпеці.

      У межах запобіжного заходу на території кампосу організували такі пункти збору, де мають залишатися студенти та викладачі. У цей же час райони довкола університету закрили для пересування.

      Як тільки стало відомо про стрілянину, в університеті одразу ж скасували усі заняття.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Жертви Вбивство Стрілянина Новини США
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