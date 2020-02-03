В американському університеті стрілок вбив двох людей

На території кампусу американського університету A&M у штаті Техас сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Третього потерпілого забрали до лікарні, повідомляє університет у своєму твіттері.

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Поліцейські розмістилися по території всього кампусу, зокрема, у ключових пунктах збору людей. Все для того, аби ті залишалися у безпеці.

У межах запобіжного заходу на території кампосу організували такі пункти збору, де мають залишатися студенти та викладачі. У цей же час райони довкола університету закрили для пересування.

Як тільки стало відомо про стрілянину, в університеті одразу ж скасували усі заняття.

There have been 2 confirmed deaths. The third victim has been taken to the hospital for treatment. UPD has stationed officers throughout campus, including all key gathering points, for the safety of the campus community.



We will continue to share updates as they are available. — A&M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020