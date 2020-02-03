В американському університеті стрілок вбив двох людей
На території кампусу американського університету A&M у штаті Техас сталася стрілянина. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.
Третього потерпілого забрали до лікарні, повідомляє університет у своєму твіттері.
До слова: Другий напад із ножем на перехожих у Європі за день: цього разу атакувала жінка – її підстрелили
Поліцейські розмістилися по території всього кампусу, зокрема, у ключових пунктах збору людей. Все для того, аби ті залишалися у безпеці.
У межах запобіжного заходу на території кампосу організували такі пункти збору, де мають залишатися студенти та викладачі. У цей же час райони довкола університету закрили для пересування.
Як тільки стало відомо про стрілянину, в університеті одразу ж скасували усі заняття.