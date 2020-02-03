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      В американском университете стрелок убил двух человек

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      В университете A&M произошла стрельба, погибли 2 человека / easttexasradio.com

      На территории кампуса американского университета A&M в штате Техас произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека.

      Третьего пострадавшего доставили в больницу, сообщает университет в своем твиттере.

      К слову: Второе нападение с ножом на прохожих в Европе за день: на этот раз атаковала женщина – ее подстрелили

      Полицейские разместились по территории всего кампуса, в частности, в ключевых пунктах сбора людей. Все для того, чтобы те оставались в безопасности.

      В рамках пресечения на территории кампуса организовали такие пункты сбора, где должны оставаться студенты и преподаватели. В это же время районы вокруг университета закрыли для передвижения.

      Как только стало известно о стрельбе, в университете сразу же отменили все занятия.

       

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      3 февраля
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы Убийство Стрельба Новости США
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