В американском университете стрелок убил двух человек
На территории кампуса американского университета A&M в штате Техас произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека.
Третьего пострадавшего доставили в больницу, сообщает университет в своем твиттере.
К слову: Второе нападение с ножом на прохожих в Европе за день: на этот раз атаковала женщина – ее подстрелили
Полицейские разместились по территории всего кампуса, в частности, в ключевых пунктах сбора людей. Все для того, чтобы те оставались в безопасности.
В рамках пресечения на территории кампуса организовали такие пункты сбора, где должны оставаться студенты и преподаватели. В это же время районы вокруг университета закрыли для передвижения.
Как только стало известно о стрельбе, в университете сразу же отменили все занятия.
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