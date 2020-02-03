В американском университете стрелок убил двух человек

На территории кампуса американского университета A&M в штате Техас произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека.

Третьего пострадавшего доставили в больницу, сообщает университет в своем твиттере.

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Полицейские разместились по территории всего кампуса, в частности, в ключевых пунктах сбора людей. Все для того, чтобы те оставались в безопасности.

В рамках пресечения на территории кампуса организовали такие пункты сбора, где должны оставаться студенты и преподаватели. В это же время районы вокруг университета закрыли для передвижения.

Как только стало известно о стрельбе, в университете сразу же отменили все занятия.

There have been 2 confirmed deaths. The third victim has been taken to the hospital for treatment. UPD has stationed officers throughout campus, including all key gathering points, for the safety of the campus community.



We will continue to share updates as they are available. — A&M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020