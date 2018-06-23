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В Індії зґвалтували учасниць акції проти работоргівлі

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Работоргівля в Індії
Работоргівля в Індії / Фото з відкритих джерел

В індійському штаті Джаркханд озброєні люди викрали і згвалтували п'ятеро активісток НКО, які проводили вуличну акцію проти работоргівлі.

Про це повідомляє ВВС.

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Жінок затягли в машини і відвезли в "віддалене місце". Подія розслідують, але заарештованих поки немає, додали в поліції.

Жертви злочину працюють в індійській некомерційній організації. Вони проводили вуличну акцію у формі вистави про работоргівлю в віддаленому окрузі Кхунті.

Активістки вже знаходяться під захистом поліції і чекають результатів медекспертизи, розповів інший поліцейський чиновник.

За версією слідства, злочинці могли бути прихильниками місцевого угрупування, агресивної до "чужинців" в регіоні. Це угрупування навіть розвісила знаки з попередженнями для приїжджих.

Теги: Індія Кримінальні новини Торгівля людьми
Джерело: 24 Канал
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