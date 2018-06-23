В Индии изнасиловали участниц акции против работорговли

В индийском штате Джаркханд вооруженные люди похитили и изнасиловали пять активисток НКО, которые проводили уличную акцию против работорговли.

Об этом сообщает ВВС.

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Женщин затащили в машины и отвезли в "отдаленное место". Событие расследуют, но арестованных пока нет,, добавили в полиции.

Жертвы преступления работают в индийской некоммерческой организации. Они проводили уличную акцию в форме представления о работорговле в отдаленном округе Кхунти.

Активистки уже находятся под защитой полиции и ждут результатов медэкспертизы, рассказал другой полицейский чиновник.

По версии следствия, преступники могли быть сторонниками местной группировки, агрессивной к «чужаков» в регионе. Эта группировка также развесила знаки с предупреждениями для приезжих.