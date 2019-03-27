В Італії пропонують каструвати ґвалтівників

Заступник прем'єр-міністра та міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні пропонує особливим способом карати ґвалтівників. Він закликав застосовувати до них хімічну кастрацію.

Минулого тижня в Катанії заарештували трьох осіб за групове зґвалтування молодої американки, пише ANSA.

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Сальвіні сказав, що не буде "жодної поблажливості до черв'яків", які зґвалтували туристку в Катанії.

Хімічна кастрація!

– додав він.

Що таке хімічна кастрація?Це кастрація, яка проводиться шляхом введення в організм спеціальних препаратів, які пригнічують вироблення статевих гормонів, сприяють зниженню статевого потягу і статевої активності, та виключають можливість здійснення статевого акту. Хімічна кастрація може застосовуватися як покарання за статеві злочини, найчастіше за педофілію, але може також застосовуватися для ґвалтівників-рецидивістів.

Раніше екс-президент нижньої палати парламенту Італії Лаура Болдріні звинуватила Сальвіні у проведенні багаторічної "жахливої кампанії" сексистських нападків на неї.

Крім того, ультраправий міністр нещодавно пропонував легалізувати проституцію в країні. Він вважає, що Італія повинна знову відкрити борделі, які були закриті за знаковим законом 1958 року.