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      В Італії пропонують каструвати ґвалтівників

      524 Читать новость на русском
      В Італії пропонують каструвати ґвалтівників
      В Італії пропонують каструвати ґвалтівників / Фото з відкритих джерел

      Заступник прем'єр-міністра та міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні пропонує особливим способом карати ґвалтівників. Він закликав застосовувати до них хімічну кастрацію.

      Минулого тижня в Катанії заарештували трьох осіб за групове зґвалтування молодої американки, пише ANSA.

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      Сальвіні сказав, що не буде "жодної поблажливості до черв'яків", які зґвалтували туристку в Катанії.

      Хімічна кастрація!
      – додав він.

      Що таке хімічна кастрація?Це кастрація, яка проводиться шляхом введення в організм спеціальних препаратів, які пригнічують вироблення статевих гормонів, сприяють зниженню статевого потягу і статевої активності, та виключають можливість здійснення статевого акту. Хімічна кастрація може застосовуватися як покарання за статеві злочини, найчастіше за педофілію, але може також застосовуватися для ґвалтівників-рецидивістів.

      Раніше екс-президент нижньої палати парламенту Італії Лаура Болдріні звинуватила Сальвіні у проведенні багаторічної "жахливої кампанії" сексистських нападків на неї.

      Крім того, ультраправий міністр нещодавно пропонував легалізувати проституцію в країні. Він вважає, що Італія повинна знову відкрити борделі, які були закриті за знаковим законом 1958 року.

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      Теги: Новини політики Кримінальні новини
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