В МОЗ детально "відбились" від звинувачень Москаля

Міністерство охорони здоров’я відповіло на заяви голови Закарпаття Геннадія Москаля про критичну нестачу лікарських засобів і медичних виробів для перитонеального діалізу.

Відповідь міністерство оприлюднило у Facebook.

Відповідно до звітності підприємства "Укрмедпостач", яку формують на основі даних від обласних департаментів, у Закарпатській області є ліки для перитонеального діалізу.

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Згідно з даними в області є 7 457 одиниць ліків, що складає 40,68% річної заявки.

Таким чином, стан забезпеченості області відповідає заявленій потребі. Тому заяви про тотальний брак медвиробів для перитонеального діалізу є необґрунтованими,

– роз’яснили в МОЗ.

В міністерстві додали, що наступні поставки за програмою державних закупівель “Перитонеальний діаліз” очікуються наприкінці липня, у серпні та вересні.

Також МОЗ закликало Москаля не розповсюджувати недостовірну інформацію.