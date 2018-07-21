В Минздраве детально "отбились" от обвинений Москаля

Министерство здравоохранения ответило на заявления главы Закарпатья Геннадия Москаля о критической нехватки лекарственных средств и медицинских изделий для перитонеального диализа.

Ответ министерство обнародовало в Facebook.

Согласно отчетности предприятия "Укрмедпостач", которую формируют на основе данных из областных департаментов, в Закарпатской области есть лекарства для перитонеального диализа.

Читайте также: В Украине изменится система закупки медизделий с 2019 года

Согласно данным в области есть 7457 единиц лекарств, что составляет 40,68% годовой заявки.

Таким образом, состояние обеспеченности области соответствует заявленной потребности. Поэтому заявления о тотальной нехватке медизделий для перитонеального диализа являются необоснованными,

– разъяснили в Минздраве.

В министерстве добавили, что следующие поставки по программе государственных закупок "Перитонеальный диализ" ожидаются в конце июля, в августе и сентябре.

Также Минздрав призвал Москаля не распространять недостоверную информацию.