16:45
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Макаронная фабрика россиян. Кость от Путина
Вєсті Кремля
21:03, 20 июля
Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров
Вєсті.UA
19:52, 20 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Минздраве детально "отбились" от обвинений Москаля

117 Читати новину українською
Москаля обвинили во лжи
Москаля обвинили во лжи / Минздрав

Министерство здравоохранения ответило на заявления главы Закарпатья Геннадия Москаля о критической нехватки лекарственных средств и медицинских изделий для перитонеального диализа.

Ответ министерство обнародовало в Facebook.

Согласно отчетности предприятия "Укрмедпостач", которую формируют на основе данных из областных департаментов, в Закарпатской области есть лекарства для перитонеального диализа.

Читайте также: В Украине изменится система закупки медизделий с 2019 года

Согласно данным в области есть 7457 единиц лекарств, что составляет 40,68% годовой заявки.

Таким образом, состояние обеспеченности области соответствует заявленной потребности. Поэтому заявления о тотальной нехватке медизделий для перитонеального диализа являются необоснованными,
– разъяснили в Минздраве.

В министерстве добавили, что следующие поставки по программе государственных закупок "Перитонеальный диализ" ожидаются в конце июля, в августе и сентябре.

Также Минздрав призвал Москаля не распространять недостоверную информацию.

 

Теги: Новости Украины Лекарства Министерство здравоохранения Украины Геннадий Москаль
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
216
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Через 20-30 лет Россия распадется на несколько государств, — политолог
 4 ноября 2015 , 07:01 3
Украина выходит из кризиса, — заявление МВФ
 18 сентября 2015 , 23:13
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук