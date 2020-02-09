В окупованому Сімферополі знайшли тіло 7-річного хлопчика з ножовими пораненнями
Ввечері суботи, 8 лютого, у машині, припаркованій в окупованому Сімферополі, знайшли тіло 7-річного хлопчика з численними ножовими пораненнями живота та грудей. Поряд з машиною без свідомості була матір хлопця з ознаками отруєння медичними препаратами.
Так звані "правоохоронці" окупантів відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства неповнолітнього, повідомляє так званий "Слідчий комітет Росії у республіці Крим".
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Як вдалося встановити, 40-річна жінка зранку забрала хлопчика у чоловіка, з яким той проживав після розлучення батьків, а ввечері мала повернути. Коли вони обоє не з'явилися ввечері, то рідні почали бити на сполох.
Згодом випадкові прохожі знайшли жінку без свідомості і звернулися до окупаційних "правоохоронців". Матір дитини відвезли до лікарні.
Як стверджує російський Слідком, його працівники знайшли поряд з місцем злочину докази, які вказують на те, що смертельних поранень дитина зазнала від власної матері.
Також поряд з 40-річною жінкою знайшли знаряддя вбивства ту пусті упаковки від сильнодіючих медичних препаратів.
Автомобіль, у якому знайшли тіло хлопчика
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