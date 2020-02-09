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      В оккупированном Симферополе нашли тело 7-летнего мальчика с ножевыми ранениями

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      В оккупированном Симферополе мать обвиняют в убийстве 7-летнего сына / Иллюстративное фото

      Вечером субботы, 8 февраля, в машине, припаркованной в оккупированном Симферополе, нашли тело 7-летнего мальчика с многочисленными ножевыми ранениями живота и груди. Рядом с машиной без сознания была мать парня с признаками отравления медицинскими препаратами.

      Так называемые "правоохранители" оккупантов открыли уголовное производство по факту убийства несовершеннолетнего, сообщает так называемый "Следственный комитет России в республике Крым".

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      Как удалось установить, 40-летняя женщина утром забрала мальчика у мужчины, с которым тот проживал после развода родителей, а вечером должна была вернуть. Когда они оба не появились вечером, то родные начали бить тревогу.

      Впоследствии случайные прохожие нашли женщину без сознания и обратились к оккупационным "правоохранителям". Мать ребенка отвезли в больницу.

      Как утверждает российский Следком, его работники нашли рядом с местом преступления доказательства, которые указывают на то, что смертельных ранений ребенок потерпел от собственной матери.

      Также рядом с 40-летней женщиной нашли орудие убийства и пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Дети и несовершеннолетние Убийство Сімферополь
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