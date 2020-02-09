В оккупированном Симферополе нашли тело 7-летнего мальчика с ножевыми ранениями

Вечером субботы, 8 февраля, в машине, припаркованной в оккупированном Симферополе, нашли тело 7-летнего мальчика с многочисленными ножевыми ранениями живота и груди. Рядом с машиной без сознания была мать парня с признаками отравления медицинскими препаратами.

Так называемые "правоохранители" оккупантов открыли уголовное производство по факту убийства несовершеннолетнего, сообщает так называемый "Следственный комитет России в республике Крым".

К слову: Громкое убийство в тире в Полтаве: почему 18-летняя девушка расстреляла инструктора

Как удалось установить, 40-летняя женщина утром забрала мальчика у мужчины, с которым тот проживал после развода родителей, а вечером должна была вернуть. Когда они оба не появились вечером, то родные начали бить тревогу.

Впоследствии случайные прохожие нашли женщину без сознания и обратились к оккупационным "правоохранителям". Мать ребенка отвезли в больницу.

Как утверждает российский Следком, его работники нашли рядом с местом преступления доказательства, которые указывают на то, что смертельных ранений ребенок потерпел от собственной матери.

Также рядом с 40-летней женщиной нашли орудие убийства и пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.



Автомобиль, в котором нашли тело мальчика