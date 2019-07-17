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      В оздоровчому таборі в Криму масово отруїлися діти

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / kremenets.city

      Приблизно 40 дітей, які відпочивають у таборі "Лучистый", що в Євпаторії, звернулися до медиків через погане самопочуття.

      Загалом в таборі відпочиває 670 дітей, повідомляє "Інтерфакс Росія".

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      Директор табору Ренат Каюмов заявив, що ніхто не госпіталізований. Проте джерело в оперативних службах Євпаторії повідомило "Інтерфаксу", що 37 дітей перебувають в лікарні з симптомами харчового отруєння. 


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      Каюмов також розповів, що на місці працював "Росспоживнагляд", проте висновки від нього ще не надійшли.

      Ймовірно, що серед потерпілих можуть бути і вихователі. В так званому МОЗ Криму повідомили, що "вся необхідна допомога надається".

      Зазначимо, що напередодні стало відомо про отруєння дітей у таборі "Медик-2", що на Одещині. Причиною став збудник шигельозу (дизентерія), який знайшли у їжі.

      blog_ava
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      Теги: Діти Діти і неповнолітні Лікування Новини Криму Отруєння Новини України
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