В оздоровчому таборі в Криму масово отруїлися діти

Приблизно 40 дітей, які відпочивають у таборі "Лучистый", що в Євпаторії, звернулися до медиків через погане самопочуття.

Загалом в таборі відпочиває 670 дітей, повідомляє "Інтерфакс Росія".

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Директор табору Ренат Каюмов заявив, що ніхто не госпіталізований. Проте джерело в оперативних службах Євпаторії повідомило "Інтерфаксу", що 37 дітей перебувають в лікарні з симптомами харчового отруєння.



Перші симптоми харчового отруєння: інфографіка 24 каналу



Що робити при харчовому отруєнні: інфографіка 24 каналу

Каюмов також розповів, що на місці працював "Росспоживнагляд", проте висновки від нього ще не надійшли.

Ймовірно, що серед потерпілих можуть бути і вихователі. В так званому МОЗ Криму повідомили, що "вся необхідна допомога надається".

Зазначимо, що напередодні стало відомо про отруєння дітей у таборі "Медик-2", що на Одещині. Причиною став збудник шигельозу (дизентерія), який знайшли у їжі.