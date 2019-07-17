В оздоровчому таборі в Криму масово отруїлися діти
Приблизно 40 дітей, які відпочивають у таборі "Лучистый", що в Євпаторії, звернулися до медиків через погане самопочуття.
Загалом в таборі відпочиває 670 дітей, повідомляє "Інтерфакс Росія".
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Директор табору Ренат Каюмов заявив, що ніхто не госпіталізований. Проте джерело в оперативних службах Євпаторії повідомило "Інтерфаксу", що 37 дітей перебувають в лікарні з симптомами харчового отруєння.
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Каюмов також розповів, що на місці працював "Росспоживнагляд", проте висновки від нього ще не надійшли.
Ймовірно, що серед потерпілих можуть бути і вихователі. В так званому МОЗ Криму повідомили, що "вся необхідна допомога надається".
Зазначимо, що напередодні стало відомо про отруєння дітей у таборі "Медик-2", що на Одещині. Причиною став збудник шигельозу (дизентерія), який знайшли у їжі.