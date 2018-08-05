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В США дівчинка звернулася до Іванки Трамп з проханням допомогти звільнити Сенцова

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Дівчинка з українським корінням записала звернення до Іванки Трамп
Дівчинка з українським корінням записала звернення до Іванки Трамп / Фото з відкритих джерел

Дівчинка українського походження, що проживає в США звернулася до дочки президента США Іванки Трамп з проханням допомогти звільнити засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Відеозвернення з проханням дівчинки опублікувала на своїй сторінці у Facebook співзасновниця громадської організації "Разом" Люба Шипович.

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Маленька американка українського походження звертається до Іванки Трамп з проханням переконати президента США допомогти звільнити Олега Сенцова, батька двох дітей і українського режисера, політичного в'язня в Росії,
– написала вона.

В своєму інтерв'ю Громадському Люба Шипович розповіла, що дівчинка живе у Нью-Йорку і є дочкою волонтера громадської організації "Разом".

Дивіться відео: Дівчинка просить Іванку Трамп допомогти звільнити Сенцова

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.
У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини США Олег Сенцов Діти Іванка Трамп
Джерело: 24 Канал
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