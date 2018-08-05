В США девочка обратилась к Иванки Трамп с просьбой помочь освободить Сенцова

Девочка украинского происхождения, проживающая в США обратилась к дочери президента США Иванке Трамп с просьбой помочь освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Видеообращение с просьбой девочки опубликовала на своей странице в Facebook соучредитель общественной организации "Вместе" Люба Шипович.

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Маленькая американка украинского происхождения обращается к Иванке Трамп с просьбой убедить президента США помочь освободить Олега Сенцова, отца двоих детей и украинского режиссера, политического заключенного в России,

– написала она.

В своем интервью Громадському Люба Шипович рассказала, что девочка живет в Нью-Йорке и является дочерью волонтера общественной организации "Вместе".

Смотрите видео: Девочка просит Иванка Трамп помочь освободить Сенцова

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.