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В Україні частка IT-фахівців топ-рівня вдвічі вища, ніж в інших країнах

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Українські ІТ-фахівці дуже кваліфіковані
Українські ІТ-фахівці дуже кваліфіковані / DEV Challenge12

В Україні формується нова категорія високооплачуваних фахівців, яка входить до 1% кращих талантів світової IT-спільноти, відібраних компанією Crossover. За даними компанії на сьогодні в 130 країнах працює приблизно 5 000 таких професіоналів. В середньому на кожну з країн припадає 24 співробітника рівня Architect і вище. В Україні частка категорії Chief Architect вдвічі вища, ніж в інших країнах.

Під час прес-конференції DEV Challenge12 генеральний менеджер Crossover Кирило Бяло повідомив про нову категорію IT-фахівців, яка за останні півроку стрімко зросла в Україні. Сьогодні частка Chief Architect (розробник з 8+ роками досвіду) виросла до 40% від кількості всіх співробітників з України, що працюють в компанії. Зарплата професіоналів такого рівня становить 100 000 доларів на рік. Наразі також відкритими є вакансії на 200 000 доларів на рік і більше. В Україні є вже два співробітника такого рівня.

У Crossover таких людей називають world citizens. Колеги можуть сказати: "У нього рівень IT-бог". Хлопці справляються з викликами, які звичайним колективам розробників не під силу. З них ми формуємо мультинаціональні IT-команди, які виконують, на перший погляд, неможливі завдання в найкоротші терміни. Українці відрізняються амбітністю і цілеспрямованістю, високим рівнем технічних скілів,
– розповів Кирило Бяло. 

Він додав, що під час DEV Challenge12 учасники проходили Crossover crash test. Зазвичай в світі успішно його проходять 5% з кандидатів. Під час чемпіонату 50% українських розробників, які приймали участь в процесі тестування, успішно його пройшли.

Для формування міжнародних розподілених команд, які здатні створювати продукти для компаній зі списку Fortune 1000, Crossover відбирає 1% кращих фахівців по всьому світу, які шукають високооплачувану роботу з максимально складними завданнями. Організовуючи діяльність транснаціональних команд, компанія спирається на концепцію cloud wages. Вона надає можливість працювати 100% віддалено і отримувати гідну зарплату незалежно від місця проживання і умов локальних ринків. Компанія Crossover є частиною венчурного фонду ESW Capital і має ексклюзивне право наймати людей в більш, ніж 80 компаній в сфері SaaS Enterprise (серед них JIVE, GFI, Aurea, Kayako, Optiva), що належать ESW Capital. Кінцевими клієнтами і користувачами продуктів ESW Capital є компанії: Daimler, Ford, IBM, JPMorgan Chase, Paypal, Disney та інші.

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Теги: Новини України Бізнес Інформаційні технології Ринок праці
Джерело: 24 канал
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