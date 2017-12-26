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В Україні заблокували понад тисячу "груп смерті" в соцмережах, – Нацполіція

13:30, сьогодні 443 Читать новость на русском
Князєв розповів скільки
Князєв розповів скільки "груп смерті" заблокували в Україні / Фото з відкритих джерел

Кіберполіція протягом 2017 року заблокувала в Україні більше тисячі так званих "груп смерті" в соціальних мережах.

Про це на брифінгу за підсумками року заявив голава Національної поліції України Сергій Князєв.

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За його словами, завдяки діям співробітників кіберполіції вдалося уникнути жертв, особливо серед підлітків.

"Хочу згадати нашу реакцію щодо злочинів, об’єктами яких стали неповнолітні, у так званих групах "Синій кит" та інших. Ті дії, які проводила кіберполіція разом з іншими кримінальними підрозділами унеможливили, умінімізували людські втрати, в першу чергу серед дітей", – заявив правоохоронець.

Князєв також додав, що проблеми "груп смерті" в Україні на даний момент не існує.

Ми заблокували понад тисячу таких "груп смерті" в соціальних мережах, і ця проблема майже зникла на сьогоднішній день,
– констатував він.

Нагадаємо, на початку грудня уповноважений Президента України з питань дитини Микола Кулеба повідомив, що серед українських дітей набирає обертів нова суїцидальна гра "Червона сова". Принцип небезпечної гри є таким самим, як і у всім відомої вже гри "Синій кит".

Теги: Новини України Поліція Сергій Князєв Діти Кібербезпека Інтернет Самогубство
Джерело: 24 Канал
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