В Україну незабаром прибудуть 7 літаків зі спецзасобами для протидії коронавірусу

Впродовж тижня Україна очікує на нові партії засобів для боротьби з коронавірусом. Їх мають доставити сімома рейсами.

Про заплановані надходження спецзасобів повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко. Про це інформує пресслужба Президента України.

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Цього тижня очікується прибуття семи літаків зі спецзасобами для протидії коронавірусу,

– зазначив Тимошенко.

Однак він не уточнив, звідки прилетять літаки та що саме вони привезуть.

Тимошенко також зазначив, що від початку "маскового режиму" маски доступні в інтернеті. Але до аптек вони надходять повільніше. Крім того, там їх швидко розкуповують.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що Україна наразі виготовляє майже 900 тисяч масок на добу. А Володимир Зеленський доручив негайно зібрати інформацію про потреби всіх аптечних мереж. Після цього за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.

Що відомо про допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом

Україна отримала три партії допомоги від Китаю . У них надійшли сотні тисяч засобів особистого захисту, апарати штучної вентиляції легень та багато іншого.

. У них надійшли сотні тисяч засобів особистого захисту, апарати штучної вентиляції легень та багато іншого. Крім того, тести надійшли й з Південної Кореї.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 319 випадків зараження коронавірусом . Померли 38 людей, одужали – 28.

. Померли 38 людей, одужали – 28. 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня .

щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження . 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні .

. З 6 квітня карантинні заходи по всій Україні посилили.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу