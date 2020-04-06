В Україну незабаром прибудуть 7 літаків зі спецзасобами для протидії коронавірусу
Впродовж тижня Україна очікує на нові партії засобів для боротьби з коронавірусом. Їх мають доставити сімома рейсами.
Про заплановані надходження спецзасобів повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко. Про це інформує пресслужба Президента України.
Дізнайтеся більше Епідемія коронавірусу: яку допомогу вже отримала Україна
Цього тижня очікується прибуття семи літаків зі спецзасобами для протидії коронавірусу,
– зазначив Тимошенко.
Однак він не уточнив, звідки прилетять літаки та що саме вони привезуть.
Тимошенко також зазначив, що від початку "маскового режиму" маски доступні в інтернеті. Але до аптек вони надходять повільніше. Крім того, там їх швидко розкуповують.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що Україна наразі виготовляє майже 900 тисяч масок на добу. А Володимир Зеленський доручив негайно зібрати інформацію про потреби всіх аптечних мереж. Після цього за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.
Що відомо про допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом
- Україна отримала три партії допомоги від Китаю. У них надійшли сотні тисяч засобів особистого захисту, апарати штучної вентиляції легень та багато іншого.
- Крім того, тести надійшли й з Південної Кореї.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 319 випадків зараження коронавірусом. Померли 38 людей, одужали – 28.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- З 6 квітня карантинні заходи по всій Україні посилили.
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