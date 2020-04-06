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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Україну незабаром прибудуть 7 літаків зі спецзасобами для протидії коронавірусу

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      В Україну прибудуть 7 літаків зі спецзасобами / slovoidilo.ua

      Впродовж тижня Україна очікує на нові партії засобів для боротьби з коронавірусом. Їх мають доставити сімома рейсами.

      Про заплановані надходження спецзасобів повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко. Про це інформує пресслужба Президента України.

      Дізнайтеся більше Епідемія коронавірусу: яку допомогу вже отримала Україна

      Цього тижня очікується прибуття семи літаків зі спецзасобами для протидії коронавірусу,
      – зазначив Тимошенко.

      Однак він не уточнив, звідки прилетять літаки та що саме вони привезуть.

      Тимошенко також зазначив, що від початку "маскового режиму" маски доступні в інтернеті. Але до аптек вони надходять повільніше. Крім того, там їх швидко розкуповують.

      Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що Україна наразі виготовляє майже 900 тисяч масок на добу. А Володимир Зеленський доручив негайно зібрати інформацію про потреби всіх аптечних мереж. Після цього за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.

      Що відомо про допомогу Україні на боротьбу з коронавірусом

      • Україна отримала три партії допомоги від Китаю. У них надійшли сотні тисяч засобів особистого захисту, апарати штучної вентиляції легень та багато іншого.
      • Крім того, тести надійшли й з Південної Кореї.

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 тисячу 319 випадків зараження коронавірусом. Померли 38 людей, одужали – 28.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
      • З 6 квітня карантинні заходи по всій Україні посилили.

      Нові карантинні обмеження
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Медицина Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Володимир Зеленський
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