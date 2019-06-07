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      Вакарчук розповів, як ставиться до одностатевих шлюбів та легалізації марихуани

      1307 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Getty Images

      Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук висловив свою позицію щодо тем, які досі неоднозначно сприймаються в українському суспільстві – щодо одностатевих шлюбів, легалізації марихуани та проституції.

      Вакарчук переконий, що держава має давати однакові можливості для всіх своїх громадян. Тож висловив свою підтримку ЛГБТ-спільноті і на запитання в ефірі телеканалу "Україна" про дозвіл на одностатеві шлюби відповів: "У нас країна рівних прав і рівних можливостей. 

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      Стосовно легалізації марихуани у медичних цілях новоспечений політик вважає, що немає нічого поганого у тому, що може допомогти людині.

      Все, що рятує життя людей або лікує їх, вимагає підтримки,
      – зазначив Вакарчук. 

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      Питання легалізації проституції, на думку політика, наразі не стоїть на порядку денному. Одна з найважливіших проблем, яка потребує нагального врегулювання, – це чесність та справедливість українських судів.

      Якщо ми зробимо це, то всі інші питання будуть врегульовані,
      – додав він. 

      Для частини українського суспільства заяви Вакарчука можуть видатись радикальними. Проте він заявляв, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи (це стосується не тільки вищезазначених питань). 

      16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін". Наразі до партії "Голос" входять лише 8 членів, проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.

      За партію "Голос" наразі готові віддати свої голоси 5,6% українців. 

      Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Наркотики ЛГБТ Святослав Вакарчук Партія Голос
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