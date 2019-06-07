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      Вакарчук рассказал, как относится к однополым бракам и легализации марихуаны

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      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Getty Images

      Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук выразил свою позицию по темам, которые до сих пор неоднозначно воспринимаются в украинском обществе: однополые браки, легализация марихуаны и проституции.

      Вакарчук убежден, что государство должно давать одинаковые возможности для всех своих граждан. Поэтому выразил свою поддержку ЛГБТ-сообществу и на вопросы в эфире телеканала "Украина" о разрешении однополых браков ответил: "У нас страна равных прав и равных возможностей.

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      Что касается легализации марихуаны в медицинских целях, то новоиспеченный политик считает, что нет ничего плохого в том, что может помочь человеку.

      Все, что спасает жизни людей или лечит их, требует поддержки,
      – отметил Вакарчук.

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      Вопрос легализации проституции, по мнению политика, сейчас не стоит на повестке дня. Одна из важнейших проблем, которая требует неотложного урегулирования, – это честность и справедливость украинских судов.

      Если мы сделаем это, то все остальные вопросы будут урегулированы,
      – добавил он.

      Для части украинского общества заявления Вакарчука могут показаться радикальными. Однако он заявлял, что идет в политику, потому что Украина нуждается в настоящих изменениях. Для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы (это касается не только вышеупомянутых вопросов).

      16 мая Вакарчук презентовал команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений". Сейчас в партию "Голос" входят только 8 членов, однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде политсилы. Он убеждает, что партия не получает денег от олигархов, а поддерживают ее финансово многие состоятельные люди, которые получают свои доходы законным путем.

      За партию "Голос" сейчас готовы отдать свои голоса 5,6% украинцев.

      Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Наркотики ЛГБТ Партия Голос Святослав Вакарчук
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