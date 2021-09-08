Міжнародні правозахисники задокументували, що силовики Сирії порушили права біженців 66 разів. Серед жертв є 13 дітей, 15 жінок і 38 чоловіків.
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Також 5 осіб, які повернулися до Сирії, померли в ув'язненні, а ще понад 17 пропали безвісти.
Правозахисники викрили правду
Звіт іноземних правозахисників ґрунтується на свідченнях понад 40 біженців та їхніх родичів, які повернулися в країну. Фахівці збирали дані з червня 2020 року.
Військові дії, можливо, і вщухли, проте схильність уряду Сирії до жахливих порушень прав людини не зникла,
– наголосили правозахисники.
У доповіді мовиться про 14 випадків сексуального насильства, зокрема 7 зґвалтувань. Жертвами стали 5 жінок, хлопець-підліток і навіть 5-річна дівчинка.
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Правозахисники вказують, що більшість родин біженців повертаються без чоловіків. Це пов'язано із загрозою арешту. Проте уряд президента Сирії Башара Асада продовжує закликати біженців повертатись у державу.
Ґвалтуванням мстять по кілька разів
Одна з дівчат, яка втекла під час війни у Ліван, розповіла правозахисникам власну історію. Вона повернулась до Сирії із сином-підлітком і 3-річною дочкою та зіткнулася з жорстоким насильством.
Дівчина повідомила, що їх із дітьми відразу ж затримали на кордоні та переправили в особливий центр утримання. Вони перебували там 29 годин. Пізніше її кілька разів зґвалтували співробітники органів держбезпеки.
Громадянська війна у Сирії: коротко
- Конфлікт розпочався 15 березня 2011 року з демонстрацій, які були частиною Арабської весни. Після цього він переріс у повстання та громадянську війну у 2012 році.
- Протестувальники вимагали відставки президента Сирії Башара аль-Асада, який у травні 2021 року вчетверте переміг на виборах. Результати не визнала низка країн Заходу.
- Контрольовані сили президента Сирії 13 червня 2021 року обстріляли лікарню ракетами. Загинули щонайменше 18 людей, серед них – діти.