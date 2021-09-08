Международные правозащитники задокументировали, что силовики Сирии нарушили права беженцев 66 раз. Среди жертв есть 13 детей, 15 женщин и 38 мужчин.
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Также 5 человек, которые вернулись в Сирию, умерли в заключении, а еще больше 17 пропали без вести.
Правозащитники раскрыли правду
Отчет иностранных правозащитников основывается на показаниях более 40 беженцев и их родственников, которые вернулись в страну. Специалисты собирали данные с июня 2020 года.
Военные действия, возможно, и утихли, однако склонность правительства Сирии к ужасным нарушениям прав человека не исчезла,
– отметили правозащитники.
В докладе говорится о 14 случаях сексуального насилия, в том числе 7 изнасилованиях. Жертвами стали 5 женщин, мальчик-подросток и даже 5-летняя девочка.
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Правозащитники указывают, что большинство семей беженцев возвращаются без мужчин. Это связано с угрозой ареста. Однако правительство президента Сирии Башара Асада продолжает призывать беженцев возвращаться в государство.
Изнасилованием мстят по несколько раз
Одна из девушек, которая сбежала во время войны в Ливан, рассказала правозащитникам свою историю. Она вернулась в Сирию с сыном-подростком и 3-летней дочерью и столкнулась с жестоким насилием.
Девушка сообщила, что их с детьми сразу же задержали на границе и переправили в особый центр содержания. Они находились там 29 часов. Позже ее несколько раз изнасиловали сотрудники органов госбезопасности.
Гражданская война в Сирии: коротко
- Конфликт начался 15 марта 2011 года с демонстраций, которые были частью Арабской весны. После этого он перерос в восстание и гражданскую войну в 2012 году.
- Протестующие требовали отставки президента Сирии Башара аль-Асада, который в мае 2021 года в четвертый раз победил на выборах. Результаты не признал ряд стран Запада.
- Контролируемые силы президента Сирии 13 июня 2021 года обстреляли больницу ракетами. Погибли по меньшей мере 18 человек, среди них – дети.