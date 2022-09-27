За словами Дмитра Лубінця, ґвалтування можливе через нагородження тих окупантів, які вчиняли звірства у Бучі та Ірпені. Тому такі дії загарбників можуть бути на будь-яких територіях.

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Реакція Лубінця на імовірне ґвалтування "мобіків"

Станом на зараз ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цей факт,

– заявив він.

Проте Лубінець зауважив, що якщо нагороджувати військовослужбовців за вчинення ними звірств стосовно жінок, дітей, чоловіків у Бучі та Ірпені, то результатом буде вчинення таких самих злочинів і на інших територіях. І це стосується зокрема тих територій, які вже довгий час де-факто контролює росія.

Не буде виключення і для російських територій, якщо їхні військовослужбовці все ж таки повернуться додому.

"Адже сама російська влада нагородами за воєнні злочини проти беззахисного мирного населення заохочує своїх військових до вчинення звірств. А безкарність стимулює їх знущатись з людей ще з більшою агресією, в гонитві за новими відзнаками", – наголосив Лубінець.

Що відомо про імовірне ґвалтування "мобіків"

До пушиліна звернулися рідні бійців 1-го армійського корпусу так званої "народної поліції" псевдореспубліки. Їх мобілізували з міста Докучаєвськ.

У листі мовиться про те, що кадирівці домагалися їхніх чоловіків і синів.

Так, у Берестовому двох бійців з псевдореспубліки зґвалтували кадирівці. Вони зробили це на очах інших військовослужбовців.

Тим, хто хотів заступитися за бійців, кадирівці погрожували зброєю й обіцяли "пристрелити, наче собак".

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