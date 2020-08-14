У Варшаві 14 серпня відзначили 100-ліття укладання союзу між Юзефом Пілсудським і Симоном Петлюрою. У цей день польські політики, військові й духовенство вшанували пам'ять воїнів армії УНР – союзників їхніх прадідів.

Вшанування відбулося на Вольському православному кладовищі у Варшаві, де поховані українські військові, повідомляє "Польське радіо".

До слова У Варшаві назвали сквер іменем генерала армії УНР

Пам'ять про братерство по зброї 1920 року є фундаментом, на якому слід будувати нинішні польсько-українські стосунки. У контексті сили більшовицької Росії, союз ІІ Речі Посполитої й Української Народної Республіки має величезне значення,

– заявив голова Союзу комбатантів і репресованих осіб Ян Юзеф Каспшик.

За його словами, у ті часи Симон Петлюра з Юзефом Пілсудським чітко діагностували, чим є можлива загроза зі сходу. Вони знали, що коли спільно не зупинять більшовиків, то "вся Європа потоне в крові".

Посол України в Польщі Андрій Дещиця наголосив, що нагадування про союзницьку битву проти більшовизму дає надію на перемогу над сучасними загрозами.

"Ці загрози постійно є. Україна надалі бореться з тиском й агресією Росії. Ця підтримка, яку ми сьогодні відчуваємо з боку Польщі, для нас є дуже важливою", – наголосив посол.

Він також порівняв нинішні події з тими, що відбулися ще 100 років тому. Мовляв, тоді українці воювали на боці Польщі, а нині Польща допомагає Україні захищатися від російської агресії.



Андрій Дещиця на вшануванні пам'яті армії УНР у Варшаві / фото "Польське радіо"