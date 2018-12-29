Новий рік 2019: як швидко і легко прибрати квартиру напередодні свят

Перед початком бурхливих новорічно-різдвяних свят оселя потребує особливого догляду. Проте ефект від генерального прибирання, проведеного напередодні, навіть якщо ви витратили на нього цілий день, може тривати лише декілька годин. Щоправда, цього можна уникнути, дотримуючись нескладних порад.

Є один простий метод, який дозволить вам підтримувати чистоту вдома, а також суттєво скоротити час, який ви витрачаєте на прибирання.

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Правило швидкого і ефективного прибирання: кожен день позбавляйтеся від однієї непотрібної речі в будинку/квартирі. Це можуть бути якісь дрібнички або зіпсовані речі, які лише захаращують простір.

Така прибирання займе всього кілька хвилин в день, але це дозволить зберегти квартиру в порядку надовго. А генеральне прибирання більше не буде вас лякати.

Як користуватися методом позбавлення від зайвих речей

Випробувальний термін

Поставте собі спочатку завдання дотримуватись методу впродовж місяця. Щоб не забувати, повісьте стікер на видному місці та позбувайтесь однієї речі на день.



Якщо ви позбавитесь від зайвих речей, то збережете чистоту надовго

Зосередьтеся на одному місці або приміщенні

Почніть з найскладніших місць у вашій квартирі. Наприклад, із шафи, яка забита одягом, або з кухонної шафки, де порядку не було вже давно. Позбавлятися лише від однієї речі – просто. І вже за деякий час ви наведете порядок, який буде зберігатися довгий час.

Не скупіться на благодійність

Якщо у вас є непотрібні речі в хорошому стані, складайте їх в окремий пакет. Можливо, вони стануть в нагоді комусь ще. Так ви не тільки очистите свій будинок, але й принесете користь комусь іншому. Одяг можна здати в спеціальні магазини або просто віддати сусідам чи знайомим.



Непотрібні вам речі можуть знадобитися комусь іншому

Помічайте тенденції

Якщо ви впродовж тижня викидаєте однотипні кухонні знаряддя, які вам не потрібні – не купуйте їх більше ніколи. Навіть якщо вони дуже красиві.

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Не зупиняйтесь

Якщо ви не будете викидати непотрібні речі, в будинку знову буде безлад. Не забувайте про це.



Позбавляйтеся від зайвих речей періодично