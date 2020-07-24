На Київщині розстріляли бізнесмена Плекана: поліція оперативно розшукує вбивцю
Невідомі розстріляли авто бізнесмена з Києва Ігоря Плекана, у цей момент в машині був його 7-річний син. Чоловік загинув, а дитині вдалося вижити. У поліції почали розслідування справи, зловмисника оперативно розшукують.
Вбивство сталося поблизу села Артемівка, повідомили у пресслубі поліції.
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Правоохоронці з’ясували, що невідома особа здійснила прицільні постріли з пістолету в автомобіль Тoyota Сamry. За кермом був 44-річний житель міста Києва.
Чоловік загинув на місці події, наразі тіло направили на судово-медичну експертизу. У поліції підтвердили, що у салоні також був син загиблого, але хлопчик не постраждав.
На місці події працювали правоохоронці. Слідчі уже відкрили кримінальне провадження за умисне вбивтсво та розшукують зловмисника. Винуватцю загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.
Вбивство бізнесмена на Київщині: що було відомо раніше
- Автомобіль бізнесмена із Києва Ігоря Плекана розстріляли з автоматів.
- Щонайменше чотири кулі влучили в жертву, але він якось проїхав ще 300 метрів у поле і навіть зміг зателефонувати дружині.
- Сина дивом не поранили, ба більше – вбивці хлопця відпустили: наказали тікати якнайдалі.
- Націоналісти з "С14" звинувачували Плекана у причетності до замаху на одного з їхніх лідерів.
- Плекан, мовляв, кримінальний авторитет та сам причетний до "кілерського бюро".
Що відомо про Ігоря Плекана?Плекан – 44-річний бізнесмен із Києва, був також віцепрезидентом боксерського клубу. Один із лідерів "С14" Сергій Мазур заявляв, що Ігор Плекан – кримінальний авторитет. Мовляв, він має "своє умовне кілерське бюро", займається "кришуванням гральних автоматів та незаконних наливайок", а ще у нього є "банда, яка займалася абсолютно всім".
Плекана звинуватили в організації замаху на координатора "С14" Сергія Мазура у 2018 році. Однак офіційно у розслідуванні замаху та судових слуханнях Плекан не фігурує серед підозрюваних.