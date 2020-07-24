Невідомі розстріляли авто бізнесмена з Києва Ігоря Плекана, у цей момент в машині був його 7-річний син. Чоловік загинув, а дитині вдалося вижити. У поліції почали розслідування справи, зловмисника оперативно розшукують.

Вбивство сталося поблизу села Артемівка, повідомили у пресслубі поліції.

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Правоохоронці з’ясували, що невідома особа здійснила прицільні постріли з пістолету в автомобіль Тoyota Сamry. За кермом був 44-річний житель міста Києва.

Як повідомляли ЗМІ, мовиться про бізнесмена Ігоря Плекана, якого націоналісти з "С14" звинувачували у причетності до замаху на одного з їхніх лідерів.

Чоловік загинув на місці події, наразі тіло направили на судово-медичну експертизу. У поліції підтвердили, що у салоні також був син загиблого, але хлопчик не постраждав.

На місці події працювали правоохоронці. Слідчі уже відкрили кримінальне провадження за умисне вбивтсво та розшукують зловмисника. Винуватцю загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.

Вбивство бізнесмена на Київщині: що було відомо раніше

Автомобіль бізнесмена із Києва Ігоря Плекана розстріляли з автоматів.

Щонайменше чотири кулі влучили в жертву, але він якось проїхав ще 300 метрів у поле і навіть зміг зателефонувати дружині.

Сина дивом не поранили, ба більше – вбивці хлопця відпустили: наказали тікати якнайдалі.

Націоналісти з "С14" звинувачували Плекана у причетності до замаху на одного з їхніх лідерів.

Плекан, мовляв, кримінальний авторитет та сам причетний до "кілерського бюро".