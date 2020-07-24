На Киевщине расстреляли бизнесмена Плекана: полиция оперативно разыскивает убийцу
Неизвестные расстреляли автомобиль бизнесмена из Киева Игоря Плекана, в этот момент в машине был его 7-летний сын. Мужчина погиб, а ребенку удалось выжить. В полиции начали расследование дела, злоумышленник оперативно разыскивают.
Убийство произошло возле села Артемовка, сообщили в пресс-службе полиции.
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Правоохранители выяснили, что неизвестный осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry. За рулем был 44-летний житель города Киева.
Мужчина погиб на месте происшествия, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции подтвердили, что в салоне также был сын погибшего, но мальчик не пострадал.
На месте происшествия работали правоохранители. Следователи уже открыли уголовное производство за умышленное убийство и разыскивают злоумышленника. Виновнику грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.
Убийство бизнесмена в Киевской области: что было известно ранее
- Автомобиль бизнесмена из Киева Игоря Плекана расстреляли из автоматов, так сообщили СМИ.
- По меньшей мере четыре пули попали в жертву, но он как-то проехал еще 300 метров в поле и даже смог позвонить жене.
- Сына чудом не ранили, более того – убийцы мальчика отпустили: приказали бежать как можно дальше.
- Националисты из "С14" обвиняли Плекан в причастности к покушению на одного из их лидеров.
- Плекан, мол, криминальный авторитет и сам причастен к "киллерскому бюро".
Что известно об Игоре Плекан?
Плекан – 44-летний бизнесмен из Киева, был также вице-президентом боксерского клуба. Один из лидеров "С14" Сергей Мазур заявлял, что Игорь Плекан – криминальный авторитет. Мол, у него есть "свое условное киллерское бюро", занимается "крышеванием игровых автоматов и незаконных наливаек", а еще у него есть "банда, которая занималась абсолютно всем".
Плекана обвинили в организации покушения на координатора "С14" Сергея Мазура в 2018 году. Однако официально в расследовании покушения и судебных слушаниях Плекан не фигурирует среди подозреваемых.