Неизвестные расстреляли автомобиль бизнесмена из Киева Игоря Плекана, в этот момент в машине был его 7-летний сын. Мужчина погиб, а ребенку удалось выжить. В полиции начали расследование дела, злоумышленник оперативно разыскивают.

Убийство произошло возле села Артемовка, сообщили в пресс-службе полиции.

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Правоохранители выяснили, что неизвестный осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry. За рулем был 44-летний житель города Киева.

Как сообщали СМИ, речь о бизнесмене Игоре Плекане, которого националисты из "С14" обвиняли в причастности к покушению на одного из их лидеров.

Мужчина погиб на месте происшествия, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции подтвердили, что в салоне также был сын погибшего, но мальчик не пострадал.

На месте происшествия работали правоохранители. Следователи уже открыли уголовное производство за умышленное убийство и разыскивают злоумышленника. Виновнику грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

Убийство бизнесмена в Киевской области: что было известно ранее

Автомобиль бизнесмена из Киева Игоря Плекана расстреляли из автоматов, так сообщили СМИ.

По меньшей мере четыре пули попали в жертву, но он как-то проехал еще 300 метров в поле и даже смог позвонить жене.

Сына чудом не ранили, более того – убийцы мальчика отпустили: приказали бежать как можно дальше.

Националисты из "С14" обвиняли Плекан в причастности к покушению на одного из их лидеров.

Плекан, мол, криминальный авторитет и сам причастен к "киллерскому бюро".