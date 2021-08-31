У 2017 році військовослужбовець Олег Томашук зняв відео, на яке потрапили позиції військових біля Авдіївки. Згодом солдат виклав це в інстаграм.

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Згодом на ютубі розмістили ролик "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ". Під відео зазначили, що військовий додав до посту геотеги.

Після цього Винник отримав від керівництва повідомлення, що його бійці виклали інформацію про розміщення командного пункту. Крім того, військовослужбовці мали здавати свої телефони, щоб вберегтись від витоку інформації.



Фото бійців / Скриншот з відео

Винник застрелив солдата

Майор викликав до себе 4 бійців. Він розпитував Томашука, для чого той опублікував відео. Солдат начебто визнав, що це прирівнюється до державної зради.

Після цього Винник взяв пістолет, перезарядив його та вистрелив в голову солдату. За словами очевидців, все сталось дуже швидко. Солдат благав не робити цього. Він спробував ухилитися від кулі, але не зміг.



Позиції бійців / Фото з інстаграму Олега Томашука

Що говорив сам майор

Винник в суді визнав, що солдат загинув через нього. Проте з кваліфікацією не погоджувався. Він стверджував, що не хотів вбивати. Мовляв, це сталось ненавмисно.

Пояснював все миттєвим психологічним фактором. Майор навіть не пам'ятав, як заряджав пістолет.

Вирок суду

Експертиза встановила, що обвинувачений міг усвідомлювати свої дії. Хоча перебував у стані вираженого емоційного збудження, а це істотно впливало на свідомість і поведінку.

Його засудили до 5 років в'язниці. Термін зменшили через каяття та скоєння злочину у стані вираженого емоційного збудження.