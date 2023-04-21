Трагедія трапилась під Києвом – у Переяславі. У той час недалеко від дитини по мішенях з гвинтівки стріляли місцеві поліцейські – Іван Приходько та Володимир Петровець. З ними також був на той час неповнолітній син Петровця Станіслав, а також друг Дмитро Кривошей.

Важливо Убивство 5-річного Кирила Тлявова: суд звільнив з-під варти обвинуваченого Приходька

З того часу вже всі підозрювані вийшли на волю.

Що відомо про зміну запобіжного заходу Приходьку

Моєму клієнту змінили запобіжний захід – на нічний арешт, щоб міг влаштуватися на роботу,

– написав адвокат Івана Приходька Віктор Чевгуз.

Варто зазначити, що Івана Приходька звинувачують в ненавмисному вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова у Переяславі 31 травня 2019 року.

До цього він був під цілодобовим домашнім арештом. На суді прокурори просили продовжити його, проте захист просив змінити його, щоб обвинувачений міг влаштуватись на роботу.

Варто додати, що трьом іншим обвинуваченим запобіжні заходи продовжили на два місяці:

Дмитро Кривошей та колишній поліцейський Володимир Петровець далі – під заставою;

син Петровця, який на час трагедії був неповнолітнім, – під зобов'язанням матері.

Зверніть увагу! Адвокат Івана Приходька Віктор Чевгуз у різний час захищав вбивцю журналіста Георгія Гонгадзе, прем'єра-втікача Павла Лазаренка, російського диверсанта Віктора Агєєва.

Коротко про вбивство Кирила Тлявова