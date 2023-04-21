Трагедия произошла под Киевом – в Переяславе. В то время недалеко от ребенка по мишеням из винтовки стреляли местные полицейские – Иван Приходько и Владимир Петровец. С ними также был тогда несовершеннолетний сын Петровца Станислав, а также друг Дмитрий Кривошей.

Важно Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд уволил из-под стражи обвиняемого Приходько

С тех пор уже все подозреваемые вышли на свободу.

Что известно об изменении меры пресечения Приходько

Моему клиенту изменили меру пресечения – на ночной арест, чтобы мог устроиться на работу,

– написал адвокат Ивана Приходько Виктор Чевгуз.

Стоит отметить, что Иван Приходько обвиняется в непреднамеренном убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе 31 мая 2019 года.

До этого он находился под круглосуточным домашним арестом. На суде прокуроры просили продлить его, однако защита просила изменить его, чтобы обвиняемый мог устроиться на работу.

Следует добавить, что трем другим обвиняемым меры пресечения продлили на два месяца:

Дмитрий Кривошей и бывший полицейский Владимир Петровец дальше – под залогом;

сын Петровца, который во время трагедии был несовершеннолетним, – под обязательством матери.

Обратите внимание! Адвокат Ивана Приходько Виктор Чевгуз в разное время защищал убийцу журналиста Георгия Гонгадзе, беглого премьера Павла Лазаренко, российского диверсанта Виктора Агеева.

Кратко об убийстве Кирилла Тлявова