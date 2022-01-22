Згодом він і сам наклав на себе руки. Щоденник знайшли біля його тіла.

До теми Вбивство, а не нещасний випадок: поліція США назвала причини загадкової загибелі блогерки

У щоденнику Лондрі зазначив, що "бере відповідальність за смерть своєї нареченої". Жодних інших цитат з записів у ФБР не розкрили. Попри це, запевнили, що завдяки доказам зі щоденника справу закривають.

Розслідування не виявило інших людей, крім Браяна Лондрі, які прямо причетні до трагічної смерті Габбі Петіто,

– зазначили у ФБР.

Важливо! Правоохоронці спілкувалися з блогеркою Габбі Петіто ще 12 серпня. Вона тоді скаржилася на свого хлопця та розповідала про сварки з ним. Відео можна подивитись тут.

Загадкове вбивство блогерки: що відомо

У липні 2021 року 22-річна Габбі Пепіто з 23-річним коханим Браяном Лендрі відправилася в подорож. Востаннє їх бачили під час вечері в ресторані в штаті Юта – саме там вони сильно посварилися.

Дівчина не виходила на зв'язок з 25 серпня. Тоді родичі блогерки заявили в поліцію.

Тіло Петіто знайшли у вересні 2021 року – майже через місяць пошуків. Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що її вбили.

Коротко про Габбі Петіто