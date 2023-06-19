Личаківський районний суд Львова виніс вирок Нестору Литвинчуку. Засідання відбулося у понеділок, 19 червня.

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Яке покарання отримав Литвинчук

Судді присудили Литвинчуку довічне позбавлення волі за вбивство Дарьї Косенок. Також він має сплатити її родині 861 тисячу гривень моральної шкоди.

Зверніть увагу! Вирок ще не набрав законної сили. Тому його можна оскаржити за допомогою апеляції.

Нагадаємо, жахливе вбивство сталося у 2021 році. Нестор та Дарья зустрічалися, але потім студентка розірвала стосунки. За версією слідства, два роки тому молодий чоловік орендував квартиру у Львові на вулиці Личаківській та запросив туди свою колишню дівчину. Там Литвинчук напав із ножем на студентку. Він завдав жертві 27 ударів.

Вбивство Дарьї Косенок готувалося заздалегідь

На судовому засіданні Нестор Литвинчук зізнався, що заздалегідь готувався до цього злочину. Про це розповів юрист Ігор Акер, який представляв у суді постраждалого батька студентки. За його словами, підсудний приніс на ту квартиру ніж.

З пошукової бази його телефона було видно, що він шукав, як здійснити вбивство, яке за це передбачене покарання, як уникнути відповідальності. Все було попередньо сплановано, і він це підтвердив у судовому засіданні,

– сказав правозахисник.

Реакція вбивці на вирок

Під час слідства Литвинчук не визнавав свою вину. Однак у суді він змінив думку. Нестор читав з папірця. Він заявив, що визнає вину та щиро кається.

Варто зазначити, що його адвокати намагалися пом'якшити покарання та просили перекваліфікувати статтю обвинувачення. Захисники стверджували, що 27 ножових поранень, які Нестор завдав своїй колишній коханій, не є свідченням особливої жорстокості.

Ігор Акер назвав поведінку Литвинчука у суді цинічною. Як зазначив правозахисник, з вигляду підсудного не було видно, що він шкодує. На його думку, Нестор заявив про щире каяття, бо хотів у такий спосіб уникнути найвищої міри покарання.

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