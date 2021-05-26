Трагедія сталася у місті Чікопі, що у штаті Массачусетс, ще у 1972 році. Тіло 13-річного хлопчика знайшли у річці Коннектикут.

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Відтоді поліція вела розслідування. Аби з'ясувати, що трапилося з дитиною, місцеві слідчі проаналізували низку документів та матеріалів.

Врешті, через майже 50 років вони встановили, що до вбивства причетний католицький священник Річард Лавін, який був близько знайомий з родиною Крото.

Втім, притягнути до відповідальності його так і не змогли. Чоловік помер у той же день, коли поліція видала ордер на його арешт – 21 травня.

Ми розчаровані тим, що його не притягнуть до відповідальності. Але також вважаємо, що існує вища сила, тож він зіткнеться з нею,

– наголосив брат Даніеля.

Поліцію одразу зацікавив священник

Після загибелі підлітка Лавін надав слідству незвичні заяви, він плутався у своїх свідченнях. Саме тому у перші дні після трагедії зацікавив поліцію.

Чоловік, зокрема, запевняв, що ніколи не перебував з Даніелем наодинці й сказав неправду, коли його запитали про останню зустріч з підлітком.



Лавін помер у день, коли поліція дозволила його арештувати / Фото AP

17 квітня 1972 року у будинок сім'ї Крото подзвонили, відповів брат Даніеля. Чоловічий голос сказав: "Нам дуже шкода, що трапилося з Денні. Він побачив щось, чого не повинен був бачити. Це був нещасний випадок". Після цього поклали слухавку. Брат загиблого сказав слідчим, що голос був йому знайомий і що він міг належати саме місцевому священнослужителю.

Загадковий лист від "вбивці"

У березні 2004 року Лавін показав знайомому, співробітнику Спрінгфілдської єпархії, що отримав поштою надрукований лист без підпису лист. Чоловік також запевнив, що його автором нібито є вбивця Даніеля. Втім, єпархія спочатку не повідомляла слідчих про існування такого листа.

Згодом слідчі обшукали будинок Лавіна й він показав їм згаданий лист. Й додав, що ставиться до нього дуже підозріло, оскільки там не було зворотної адреси. Він розповів, що переглядав повідомлення, використовуючи пінцет та помістив його у пластиковий пакет перед читанням. Мовляв, знав, що можуть залишитися відбитки пальців.

Важливо! У 2021 році експертиза показала, що мовні закономірності у цьому листі збігаються з листами, написаними Лавіном. Тож не виключено, що він сам його і написав.

Новий допит – напередодні смерті Левіна

Навесні 2021 року правоохоронці знову допитали Лавіна, коли той перебував у лікарні. Він не визнавав своєї провини й намагався ще більше заплутати правоохоронців.

Водночас зробив кілька заяв, які свідчили на те, що він напав на Даніеля біля водойми й залишив його. А коли повернувся – хлопець плава обличчям донизу у річці.