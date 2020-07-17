Загиблий на Донбасі медик Микола Ілін був громадянином Естонії
Проросійські бойовики 13 липня вбили військового медика Миколу Іліна під час евакуації тіла вбитого розвідника. Це вбивство без перебільшення стало одним з найбільш жорстоких за час війни. Як тепер з'ясувалося, Микола Ілін мав громадянство Естонії.
Медик народився в Білорусі, тривалий час жив в Естонії, де отримав громадянство, а під час війни приїхав в Україну. Естонське громадянство Миколи Іліна підтвердив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, пише видання ERR.
До слова У нього була особлива любов до України, – друг загиблого на Донбасі медика Іліна
Міністр розповів, що Микола Ілін мав білоруське громадянство. У 2006 році він приїхав в Естонію в якості стипендіата й отримав статус політичного біженця.
У 2016 він отримав громадянство Естонії за правом натуралізації. Для цього, за естонським законодавством, потрібно 8 років проживати на території держави.
В Естонії діє принцип, що громадяни держави можуть діяти у військових частинах інших країн з дозволу уряду,
– зауважив Урмас Рейнсалу.
Втім він зауважив, що за його інформацією, уряд Естонії поки не видав жодного такого дозволу. До слова, в Україні Ілін навіть мав позивний "Естонець".
Чому вбивство Миколи Іліна обговорюють в усьому світі
- Причина передовсім у його жорстокості. Російські найманці свідомо вбили військового медика під час евакуації тіла загиблого розвідника.
- Україна погодила з бойовиками тимчасове припинення вогню, щоб евакуювати тіло. Втім російські найманці натомість влаштували потрійну засідку.
- Такі погодження є не новиною і за 6 років це часто робили як українські військові, так і бойовики. Однак цього разу російські найманці обстріляли українську групу, внаслідок чого й загинув Микола Ілін.