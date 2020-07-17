Проросійські бойовики 13 липня вбили військового медика Миколу Іліна під час евакуації тіла вбитого розвідника. Це вбивство без перебільшення стало одним з найбільш жорстоких за час війни. Як тепер з'ясувалося, Микола Ілін мав громадянство Естонії.

Медик народився в Білорусі, тривалий час жив в Естонії, де отримав громадянство, а під час війни приїхав в Україну. Естонське громадянство Миколи Іліна підтвердив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, пише видання ERR.

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Міністр розповів, що Микола Ілін мав білоруське громадянство. У 2006 році він приїхав в Естонію в якості стипендіата й отримав статус політичного біженця.

У 2016 він отримав громадянство Естонії за правом натуралізації. Для цього, за естонським законодавством, потрібно 8 років проживати на території держави.

В Естонії діє принцип, що громадяни держави можуть діяти у військових частинах інших країн з дозволу уряду,

– зауважив Урмас Рейнсалу.

Втім він зауважив, що за його інформацією, уряд Естонії поки не видав жодного такого дозволу. До слова, в Україні Ілін навіть мав позивний "Естонець".

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