Пророссийские боевики 13 июля убили военного медика Николая Илина во время эвакуации тела убитого разведчика. Это убийство без преувеличения стало одним из самых жестоких за время войны. Как теперь выяснилось, Николай Илин имел гражданство Эстонии.

Медик родился в Беларуси, долгое время жил в Эстонии, где получил гражданство, а во время войны приехал в Украину. Эстонское гражданство Николая Илина подтвердил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет издание ERR.

К слову У него была особая любовь к Украине, – друг погибшего на Донбассе медика Илина

Министр рассказал, что Николай Илин имел белорусское гражданство. В 2006 году он приехал в Эстонию в качестве стипендиата и получил статус политического беженца.

В 2016 он получил гражданство Эстонии по праву натурализации. Для этого, по эстонскому законодательству, требуется 8 лет проживать на территории государства.

В Эстонии действует принцип, что граждане государства могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства,

– отметил Урмас Рейнсалу.

Впрочем он отметил, что по его информации, правительство Эстонии пока не выдало ни одного такого разрешения. К слову, в Украине Илин даже имел позывной "Эстонец".

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