Поліція Київської області затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві працівниці Верховної Ради, що сталося у липні 2019 року. Тепер підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу, передає 24 канал.

Важливо У Києві іноземець задушив повію і кинув тіло за диван: жінку називають матір'ю п'яти дітей

Як відбувалося розслідування справи

Нєбитов повідомив, що на місці вбивства вдалося зібрати докази, а в лабораторії отримали ДНК-профіль ймовірного вбивці.

Надалі ми відпрацювали всі випадки пограбування щодо жінок. І ми зрозуміли, що є людина, яка скоювала злочини у Київській і Житомирській області. Останній факт був здійснений у Фастівському районі, це дало можливість встановити місце можливого проживання вбивці,

– заявив Нєбитов.

Начальник поліції Київської області додав, що винним виявився громадянин, який неодноразово був судимий. Востаннє він відбував покарання у 2011 році за грабіж.

Цікаво Серійного вбивцю знайшли через 40 років: неймовірна історія зі США

Він заявив, що злочинець напав на жінку, пограбував її, після чого затягнув на поле і вбив через те, що вона чинила опір. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо про вбивство працівниці Верховної Ради