Вбивство працівниці Верховної Ради: поліція затримала підозрюваного
Поліція Київської області затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві працівниці Верховної Ради, що сталося у липні 2019 року. Тепер підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.
Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу, передає 24 канал.
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Як відбувалося розслідування справи
Нєбитов повідомив, що на місці вбивства вдалося зібрати докази, а в лабораторії отримали ДНК-профіль ймовірного вбивці.
Надалі ми відпрацювали всі випадки пограбування щодо жінок. І ми зрозуміли, що є людина, яка скоювала злочини у Київській і Житомирській області. Останній факт був здійснений у Фастівському районі, це дало можливість встановити місце можливого проживання вбивці,
– заявив Нєбитов.
Начальник поліції Київської області додав, що винним виявився громадянин, який неодноразово був судимий. Востаннє він відбував покарання у 2011 році за грабіж.
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Він заявив, що злочинець напав на жінку, пограбував її, після чого затягнув на поле і вбив через те, що вона чинила опір. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.
Що відомо про вбивство працівниці Верховної Ради
- 3 липня 2019 року у Київській області знайшли мертвою зниклу раніше робітницю гардероба Верховної ради України.
- 65-річна Антоніна Шпір зникла 29 червня 2019-го. Її родичі забили на сполох, коли жінка поїхала на дачу і не повернулася.
- На тілі жінки є сліди насильницької смерті.