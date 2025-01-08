Про це стало відомо у середу, 8 січня, з повідомлення Офісу Генерального прокурора, передає 24 Канал. Також засуджені мають компенсувати рідним загиблих моральну шкоду – 30 мільйонів гривень.

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Що відомо про рішення суду

Прокурори у суді довели, що колишній військовослужбовець організував озброєну злочинну групу, до якої залучив двох цивільних осіб – чоловіка та жінку.

Ексвійськовослужбовця та двох цивільних осіб визнано винними в умисному вбивстві двох людей та малолітньої дитини, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю, незаконному заволодінні транспортним засобом та умисному знищенні майна.

Також двох співучасників визнано винними у зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.

Як спланували вбивство сім'ї

Організатор, 22-річний чоловік, запропонував своєму 30-річному знайомому з міста Києва купити в нього автівку. Місцем зустрічі для цього злочинець обрав заправну станцію в Чернігівській області, що не працювала.

Потерпілий приїхав туди разом зі своєю сім’єю – 28-річною дружиною та 4-річним сином. З собою вони мали готівку, якою планували розрахуватися за купівлю нового транспортного засобу, – 6 тисяч доларів США.

Знайома подружжя раніше розповідала, що на Чернігівщині у потерпілої живе мати, тож подружжя планувало заїхати у гості на зворотному шляху.

Учасники банди, готуючись до злочину, замінили номерні знаки на автомобілі, взяли з собою вогнепальну зброю з бойовими припасами й лопату.

Біля лісопосадки злочинці розстріляли авто з усією родиною, а викрадені кошти розподілили між собою.

Учасників банди затримали наступного дня, 16 травня 2023 року. На вирок суду вони очікували під вартою.