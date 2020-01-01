Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: двоє підозрюваних можуть вийти під заставу
Переяславський райсуд таки розглянув продовження запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Фактично зробити це вдалося ледь не в останній момент: 2 суддів раніше взяли відвід, а термін тримання під вартою підозрюваних збігав після 31 грудня.
Так, трьом підозрюваним продовжили запобіжний захід: без альтернативи його залишили поліцейському Івану Приходьку, інший підозрюваний правоохоронець – Володимир Петровець, а також цивільний Дмитро Кривошея можуть вийти під заставу у понад 280 тисяч гривень. Про це повідомив захисник Івана Приходька, Віктор Чевгуз, в коментарі "Громадському".
До теми: ДБР з'ясувало, хто вбив 5-річного Кирила Тлявова
Ще одному підозрюваному — неповнолітньому сину Володимира Петровця — суд пом'якшив запобіжний захід з нічого домашнього арешту на особисте зобов'язання.
Що відомо про вбивство Кирила Тлявова:
- Дитина зазнала вогнепального поранення голови 31 травня 2019 року в Переяславі. Хлопчик помер не одразу, спершу його відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Кирилові зробили операцію, проте 3 червня він помер.
- Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і вдарився у камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом з’ясувалося, що поліцейські були п'яними й вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.
- Підозрювані не знали, що влучили у Кирила Тлявова. Після смертельного пострілу вони поїхали розважатися.
- Раніше Роман Труба заявив, що у 5-річного хлопчика з Переяслава стріляв інспектор поліції. Куля влучила в камінь і рикошетом попала в хлопчика.
- У ДБР прізвищ підозрюваних не називали. Однак відомо, що підозрюють 2 п'яних поліцейських – старшого сержанта Володимира Петровця та лейтенанта Івана Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній.
- Інспектора поліції підозрюють у вбивстві з необережності, а всіх інших учасників події у порушенні порядку та зберіганні вогнепальної зброї.