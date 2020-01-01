Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: двоє підозрюваних можуть вийти під заставу

Переяславський райсуд таки розглянув продовження запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Фактично зробити це вдалося ледь не в останній момент: 2 суддів раніше взяли відвід, а термін тримання під вартою підозрюваних збігав після 31 грудня.

Так, трьом підозрюваним продовжили запобіжний захід: без альтернативи його залишили поліцейському Івану Приходьку, інший підозрюваний правоохоронець – Володимир Петровець, а також цивільний Дмитро Кривошея можуть вийти під заставу у понад 280 тисяч гривень. Про це повідомив захисник Івана Приходька, Віктор Чевгуз, в коментарі "Громадському".

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Ще одному підозрюваному — неповнолітньому сину Володимира Петровця — суд пом'якшив запобіжний захід з нічого домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Що відомо про вбивство Кирила Тлявова: