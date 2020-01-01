Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: двое подозреваемых могут выйти под залог
Переяславский райсуд таки рассмотрел продление меры пресечения подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Фактически сделать это удалось чуть ли не в последний момент: 2 судей ранее взяли отвод, а срок содержания под стражей подозреваемых истекал после 31 декабря.
Так, трем подозреваемым продолжили меру пресечения: без альтернативы его оставили полицейскому Ивану Приходько, другой подозреваемый милиционер – Владимир Петровец, а также гражданский Дмитрий Кривошея могут выйти под залог в более 280 тысяч гривен. Об этом сообщил защитник Ивана Приходько, Виктор Чевгуз, в комментарии "Громадському".
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Еще одному подозреваемому – несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца – суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.
Что известно об убийстве Кирилла Тлявова:
- Ребенок получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. Мальчик умер не сразу, сначала его отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозгового гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.
- Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и ударился о камень, из-за чего и получил травму головы. Однако впоследствии выяснилось, что полицейские были пьяны и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлических банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.
- Подозреваемые не знали, что попали в Кирилла Тлявова. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.
- Ранее Роман Труба заявил, что в 5-летнего мальчика из Переяслава стрелял инспектор полиции. Пуля попала в камень и рикошетом попала в мальчика.
- В ГБР фамилий подозреваемых не называли. Однако известно, что подозревают 2 пьяных полицейских – старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний.
- Инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников события в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия.