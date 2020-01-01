Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: двое подозреваемых могут выйти под залог

Переяславский райсуд таки рассмотрел продление меры пресечения подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Фактически сделать это удалось чуть ли не в последний момент: 2 судей ранее взяли отвод, а срок содержания под стражей подозреваемых истекал после 31 декабря.

Так, трем подозреваемым продолжили меру пресечения: без альтернативы его оставили полицейскому Ивану Приходько, другой подозреваемый милиционер – Владимир Петровец, а также гражданский Дмитрий Кривошея могут выйти под залог в более 280 тысяч гривен. Об этом сообщил защитник Ивана Приходько, Виктор Чевгуз, в комментарии "Громадському".

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Еще одному подозреваемому – несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца – суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Что известно об убийстве Кирилла Тлявова: